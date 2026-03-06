2 міни, що скинув російський БпЛА, знищили сапери на Харківщині (фото)

Вночі російський БпЛА скинув 2 протитанкові міни ПТМ-3 біля приватного сектора, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Один із БпЛА вибухнув поблизу приватного сектору та скинув 2 протитанкові міни ПТМ-3, оснащені магнітним детонатором.

Ці боєприпаси надзвичайно небезпечні: вони можуть спрацювати без прямого контакту — через зміну магнітного поля. Також ці міни мають самоліквідатор, тому переміщати їх категорично заборонено.

Сапери оперативно евакуювали мешканців із небезпечної зони та підірвали вибухонебезпечні предмети на місці. Для обстеження території фахівці використали наземний роботизований комплекс, а всі роботи проводили у спеціальному захисному костюмі типу «EOD-9».