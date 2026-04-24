Проблеми зі світлом і хлібом: реакція на «тривожні сигнали» з Богодухівщини

Міський голова Богодухова Володимир Бєлий повідомив, що напередодні, 23 квітня, отримав тривожні сигнали від мешканців прикордонних сіл – Івано-Шийчине, Братениця, Шуби та Сінне. Він розповів, на що скаржилися люди та поінформував, як вже вирішують проблеми.

«Люди залишилися без світла, а через це зачинилися магазини та виникли проблеми з підвозом хліба. Розумію, як важко залишатися без базових речей, особливо коли ворог зовсім поруч», – зазначив Бєлий.

Він розповів, що наразі вже зробили.

«Електроенергія: з самого ранку ми працювали над тим, щоб створити безпечний «коридор» для роботи енергетиків. Завдяки їхній сміливості, вже о 13:19 світло повернулося в оселі 997 мешканців усіх чотирьох населених пунктів. Хліб та продукти: особисто поспілкувався з постачальником хліба. Мене запевнили: логістику відновлено, свіжий хліб уже їде до вас. Магазини: оскільки з’явилася електрика, торгові точки знову відкрили свої двері та працюють у звичному режимі», – інформує мер Богодухова.

Він просить жителів не замовчувати про проблеми.

«Пишіть, телефонуйте, звертайтеся. Телефон міської ради (05758-32002), сторінки у фейсбук, телеграм, вайбер. Ми маємо бути на зв’язку, щоб оперативно допомагати одне одному», – звернувся Бєлий.