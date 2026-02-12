Live

«Катастрофические отключения» — Терехов о ситуации со светом в Харькове

Записано 14:52   12.02.2026
Виктория Яковенко
«Катастрофические отключения» — Терехов о ситуации со светом в Харькове Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что в городе продолжают отключать свет. Люди жалуются, так как в некоторых домах электричества нет по 19 часов.

«Хочу сказать, что я обратился к министру энергетики Денису Шмыгалю, чтобы решить этот вопрос. Это очень важный вопрос для харьковчан, тем более для людей, которые сегодня страдают от того, что нет теплоснабжения. Хочу напомнить, что враг разрушил ТЭЦ, которая запитывала Харьков и очень многие дома оказались без теплоснабжения. Были обещания, что в этих домах, где нет теплоснабжения, не будут отключать свет, затем отключать не более чем на 4 часа, но сегодня это не выдерживают. Это катастрофические отключения, потому что когда нет электроснабжения и нет теплоснабжения в течение 19 часов, то для людей это очень тяжело», — подчеркнул городской голова.

Сколько домов до сих пор остаются в городе без отопления, Терехов комментировать не стал. Только отметил: коммунальщики работают круглосуточно, «чтобы сделать невероятное».

Мэр также напомнил, что в Харькове работает 101 «пункт незламності». Кроме того, развернули несколько палаток для обогрева, но они спросом особо не пользуются.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: «Больше электроэнергии взять неоткуда» — облэнерго об отключениях в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

11.02.2026
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
10.02.2026
«Несмотря на договоренности» в домах без тепла в Харькове отключают свет — мэр
10.02.2026
Очень тяжелая ситуация — Терехов об отоплении в Харькове после атаки на ТЭЦ-5
09.02.2026
Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет» БпЛА «Молния» недалеко от домов
09.02.2026
«Самый сложный вызов недели – энергетика» — Терехов об обстрелах Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Катастрофические отключения» — Терехов о ситуации со светом в Харькове», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 14:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что в городе продолжают отключать свет. Люди жалуются, так как в некоторых домах электричества нет по 19 часов.".