«Катастрофические отключения» — Терехов о ситуации со светом в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что в городе продолжают отключать свет. Люди жалуются, так как в некоторых домах электричества нет по 19 часов.

«Хочу сказать, что я обратился к министру энергетики Денису Шмыгалю, чтобы решить этот вопрос. Это очень важный вопрос для харьковчан, тем более для людей, которые сегодня страдают от того, что нет теплоснабжения. Хочу напомнить, что враг разрушил ТЭЦ, которая запитывала Харьков и очень многие дома оказались без теплоснабжения. Были обещания, что в этих домах, где нет теплоснабжения, не будут отключать свет, затем отключать не более чем на 4 часа, но сегодня это не выдерживают. Это катастрофические отключения, потому что когда нет электроснабжения и нет теплоснабжения в течение 19 часов, то для людей это очень тяжело», — подчеркнул городской голова.

Сколько домов до сих пор остаются в городе без отопления, Терехов комментировать не стал. Только отметил: коммунальщики работают круглосуточно, «чтобы сделать невероятное».

Мэр также напомнил, что в Харькове работает 101 «пункт незламності». Кроме того, развернули несколько палаток для обогрева, но они спросом особо не пользуются.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»