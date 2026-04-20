Live

Отримали бронь і три роки не з’являлися на роботі — схема на Харківщині

Суспільство 18:06   20.04.2026
Олена Нагорна
Обрати запобіжні заходи готуються двом співробітникам лікарні в Чугуївському районі. Вони, за версією слідства, фіктивно працевлаштували на посади водія та техпрацівників чотирьох чоловіків, щоби ті отримали бронювання.

“Мертві душі” не виконували жодних трудових обов’язків, не з’являлися на робочих місцях і отримували зарплату. Посадовці ж вносили в документи дані про нібито відпрацьовані чоловіками години, підписували їх і передавали до бухгалтерії, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Чоловіки отримували зарплату з вересня 2022 по жовтень 2025 року, і за цей час лікарні було завдано збитків у розмірі понад 420 тисяч гривень.

Посадовцям повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи публічного права, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ), та службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Чотирьом фіктивним робітникам інкримінують пособництво у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці вважають, що чиновник одного із департаментів Харківської міської ради дозволив приватній фірмі облаштувати стоянку на самозахопленій землі в охоронній зоні.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Отримали бронь і три роки не з’являлися на роботі — схема на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
