Отримали бронь і три роки не з’являлися на роботі — схема на Харківщині
Обрати запобіжні заходи готуються двом співробітникам лікарні в Чугуївському районі. Вони, за версією слідства, фіктивно працевлаштували на посади водія та техпрацівників чотирьох чоловіків, щоби ті отримали бронювання.
“Мертві душі” не виконували жодних трудових обов’язків, не з’являлися на робочих місцях і отримували зарплату. Посадовці ж вносили в документи дані про нібито відпрацьовані чоловіками години, підписували їх і передавали до бухгалтерії, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Чоловіки отримували зарплату з вересня 2022 по жовтень 2025 року, і за цей час лікарні було завдано збитків у розмірі понад 420 тисяч гривень.
Посадовцям повідомили про підозру за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи публічного права, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ), та службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ).
Чотирьом фіктивним робітникам інкримінують пособництво у зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ).
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці вважають, що чиновник одного із департаментів Харківської міської ради дозволив приватній фірмі облаштувати стоянку на самозахопленій землі в охоронній зоні.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бронирование, новини Харкова, підозра, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 18:06;