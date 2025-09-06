«Немає порядку»: харківський бізнес про зміни Кабміну і 100% бронювання

Як у Харкові відреагували на програму підтримки прифронтових регіонів, що ухвалив Кабмін 13 серпня, розповів кореспонденту МГ «Об’єктив» голова коордради Європейської бізнес-асоціації (ЕВА) у місті Ігор Балака.

«Ми розуміємо, що процес таких змін – досить тривалий і розтягнутий. І на зустрічі з президентом Зеленським, з головою офісу Єрмаком, з віцепрем’єр-міністром Кулебою і навіть з прем’єркою Юлією Свириденко ми надали свої напрацювання, що потрібно зробити. Розуміємо, що частина питань може бути більш-менш швидко використана. Той же самий уряд і Офіс президента розробляє особливу програму, наприклад, 100% бронювання, вони вже запустили все це, але немає порядку, вони все прописують. Але питання наступне, що зараз розробляється дуже багато проєктів. У нас президент скомандував, всі побігли виконувати, але є досить велика кількість людей, які мають свою точку зору, насамперед, у владі», – зазначив Балака.

Він уточнив, що постійно доповнюють пропозиції. Навіть створили «білу книгу підтримки прифронтового бізнесу».

«Але в діалозі з владою ми розуміємо, що той же закон про страхування військових ризиків, горизонт в нього прийняття десь рік, не раніше. Звісно, нас ця ситуація не влаштовує, але ми працюємо теж в цьому напрямку. Представники уряду кажуть: «А де нам брати кошти на все це?». Але ми сподіваємося, що як мінімум бюджет на наступний рік буде сформований з умовами побажань бізнесу», – каже Балака.

Він також уточнив, що для прифронтових територій планують ввести 100% бронювання для критичних підприємств. Заявляє: були довгі дебати з цього питання.

«І навіть уряд сперечався з Офісом Президента. Однак, було прийнято таке рішення. Наразі я розумію, що під ці критерії тільки попадають підприємство ОПК (оборонно-промислового комплексу). Але ми сподіваємося, що для всіх критичних підприємств буде заплановано 100% бронювання», – підсумував Балака.

Нагадаємо, програму підтримки прифронтових регіонів, яку президент Володимир Зеленський доручив розробити після візиту в Харків та зустрічі з представниками громади, ухвалив Кабмін 13 серпня. Серед основного для бізнесу: скасування адмінзборів і держмит на реєстрацію майна та бізнесу та бронювання від 75 до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств.

Зазначимо, з 2023 року бізнес Харкова та області просить про страхування воєнних ризиків, особливі умови по грантах та кредитах, допомогу на відновлення після “прильотів”, а також зниження податків. Влітку 2025-го, на четвертий рік повномасштабної війни, на державному рівні пообіцяли розробити економічні преференції для прифронтових міст та регіонів. Про це йшлося на зустрічах підприємців Харкова з головою комітету ВР Данилом Гетманцевим та президентом Володимиром Зеленським – 25 червня та 4 серпня відповідно. Як повідомив мер Ігор Терехов, після візиту в Харків Зеленський доручив Кабміну розробити програму підтримки прифронтових регіонів. За даними міського голови, у ній мають бути особливі умови щодо грантів, кредитів та бронювання, а також страхування бізнесу від воєнних ризиків.