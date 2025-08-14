Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Харківський бізнес просив економічних преференцій: яку програму прийняв Кабмін

Економіка 22:15   14.08.2025
Олена Нагорна
Харківський бізнес просив економічних преференцій: яку програму прийняв Кабмін

Програму підтримки прифронтових регіонів, яку президент Володимир Зеленський доручив розробити після візиту в Харків та зустрічі з представниками громади, ухвалив Кабмін 13 серпня.

«Це комплексна десятирічна ініціатива держави, яка об’єднує відбудову житла, шкіл, лікарень і критичної інфраструктури з підтримкою місцевого бізнесу та прямою допомогою людям. Програму розроблено на доручення президента Володимира Зеленського. Вона розповсюджується на громади прифронтових регіонів, у том числі Харківщини. Головна мета – щоб люди могли залишатися у своїх домівках, маючи безпечні й гідні умови життя», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, був ухвалений перший пакет програми. Серед основного:

▪️Пільгова іпотека «єОселя» з компенсацією 70% першого внеску, 70% виплат по кредиту у перший рік та 40 тисяч гривень на оплату платежів і зборів, повʼязаних з отриманням кредиту.

▪️Будівництво укриттів і захисних споруд для закладів освіти, культури та у громадських просторах.

▪️Виплата 19 400 гривень на тверде паливо та компенсація вартості 100 кВт/місяць за електроенергію на людину.

▪️Збільшення оплати суспільно корисних робіт на 33%.

▪️Безкоштовне харчування для учнів усіх класів.

▪️Скасування адмінзборів і держмит на реєстрацію майна та бізнесу.

▪️Бронювання від 75 до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств.

▪️Субсидії та гранти аграріям з компенсацією 50–80% витрат на сади та теплиці.

▪️Підвищення коефіцієнтів фінансування первинної та екстреної допомоги в сільських і віддалених громадах.

Нагадаємо, з 2023 року бізнес Харкова та області просить про страхування воєнних ризиків, особливі умови по грантах та кредитах, допомогу на відновлення після “прильотів”, а також зниження податків. Влітку 2025-го, на четвертий рік повномасштабної війни, на державному рівні пообіцяли розробити економічні преференції для прифронтових міст та регіонів. Про це йшлося на зустрічах підприємців Харкова з головою комітету ВР Данилом Гетманцевим та президентом Володимиром Зеленським – 25 червня та 4 серпня відповідно. Як повідомив мер Ігор Терехов, після візиту в Харків Зеленський доручив Кабміну розробити програму підтримки прифронтових регіонів. За даними міського голови, у ній мають бути особливі умови щодо грантів, кредитів та бронювання, а також страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Читайте також: Проєкт проєкту стратегії – Чумак про обіцяну в Раді підтримку бізнесу Харкова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харківський бізнес просив економічних преференцій: яку програму прийняв Кабмін
Харківський бізнес просив економічних преференцій: яку програму прийняв Кабмін
14.08.2025, 22:15
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
Бізнес-курси для ветеранів: найкращий учасник отримає 30 тисяч доларів
Бізнес-курси для ветеранів: найкращий учасник отримає 30 тисяч доларів
14.08.2025, 21:40
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
Два трамваї в Харкові будуть курсувати по-іншому в п’ятницю
Два трамваї в Харкові будуть курсувати по-іншому в п’ятницю
14.08.2025, 21:15
Харківські айтівці просять дати їм можливість їздити за кордон (відео)
Харківські айтівці просять дати їм можливість їздити за кордон (відео)
14.08.2025, 20:55

Новини за темою:

21:40
Бізнес-курси для ветеранів: найкращий учасник отримає 30 тисяч доларів
11:20
За сім місяців 2025 року в Харкові відкрили бізнес 6,6 тис підприємців
19:50
Надзвичайно важливе рішення: Терехов пояснив, навіщо в Харкові скликали сесію
16:41
Шаповал: майже весь бізнес Харківщини втратив можливість бронюватися через ОВА
20:53
Зеленський у Харкові зробив заяву щодо бронювання для прифронтового бізнесу

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Харківський бізнес просив економічних преференцій: яку програму прийняв Кабмін»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 22:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Програму підтримки прифронтових регіонів, яку президент Володимир Зеленський доручив розробити після візиту в Харків та зустрічі з представниками громади, ухвалив Кабмін 13 серпня.".