Харківський бізнес просив економічних преференцій: яку програму прийняв Кабмін

Програму підтримки прифронтових регіонів, яку президент Володимир Зеленський доручив розробити після візиту в Харків та зустрічі з представниками громади, ухвалив Кабмін 13 серпня.

«Це комплексна десятирічна ініціатива держави, яка об’єднує відбудову житла, шкіл, лікарень і критичної інфраструктури з підтримкою місцевого бізнесу та прямою допомогою людям. Програму розроблено на доручення президента Володимира Зеленського. Вона розповсюджується на громади прифронтових регіонів, у том числі Харківщини. Головна мета – щоб люди могли залишатися у своїх домівках, маючи безпечні й гідні умови життя», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, був ухвалений перший пакет програми. Серед основного:

▪️Пільгова іпотека «єОселя» з компенсацією 70% першого внеску, 70% виплат по кредиту у перший рік та 40 тисяч гривень на оплату платежів і зборів, повʼязаних з отриманням кредиту.

▪️Будівництво укриттів і захисних споруд для закладів освіти, культури та у громадських просторах.

▪️Виплата 19 400 гривень на тверде паливо та компенсація вартості 100 кВт/місяць за електроенергію на людину.

▪️Збільшення оплати суспільно корисних робіт на 33%.

▪️Безкоштовне харчування для учнів усіх класів.

▪️Скасування адмінзборів і держмит на реєстрацію майна та бізнесу.

▪️Бронювання від 75 до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств.

▪️Субсидії та гранти аграріям з компенсацією 50–80% витрат на сади та теплиці.

▪️Підвищення коефіцієнтів фінансування первинної та екстреної допомоги в сільських і віддалених громадах.

Нагадаємо, з 2023 року бізнес Харкова та області просить про страхування воєнних ризиків, особливі умови по грантах та кредитах, допомогу на відновлення після “прильотів”, а також зниження податків. Влітку 2025-го, на четвертий рік повномасштабної війни, на державному рівні пообіцяли розробити економічні преференції для прифронтових міст та регіонів. Про це йшлося на зустрічах підприємців Харкова з головою комітету ВР Данилом Гетманцевим та президентом Володимиром Зеленським – 25 червня та 4 серпня відповідно. Як повідомив мер Ігор Терехов, після візиту в Харків Зеленський доручив Кабміну розробити програму підтримки прифронтових регіонів. За даними міського голови, у ній мають бути особливі умови щодо грантів, кредитів та бронювання, а також страхування бізнесу від воєнних ризиків.