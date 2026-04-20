Получили бронь и три года не появлялись на работе — схема на Харьковщине

Избрать меры пресечения готовятся двум сотрудникам больницы в Чугуевском районе. Они, по версии следствия, фиктивно трудоустроили на должности водителя и техработников четверых мужчин, чтобы те получили бронирование.

«Мертвые души» не выполняли никаких трудовых обязанностей, не появлялись на рабочих местах и при этом получали зарплату. Должностные лица же вносили в документы данные о якобы отработанных мужчинами часах, подписывали их и передавали в бухгалтерию, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Мужчины получали зарплату с сентября 2022 по октябрь 2025 года, и за это время больнице был нанесен ущерб в более чем 420 тысяч гривен.

Должностным лицам сообщили о подозрении по фактам злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридического лица публичного права, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УКУ), и служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УКУ).

Четверым фиктивным работникам инкриминируют пособничество в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители считают, что чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета разрешил частной фирме обустроить стоянку на самозахваченной земле в охранной зоне.

Читайте также: Автобус насмерть сбил пешехода под Харьковом