Live

Получили бронь и три года не появлялись на работе — схема на Харьковщине

Общество 18:06   20.04.2026
Елена Нагорная
Избрать меры пресечения готовятся двум сотрудникам больницы в Чугуевском районе. Они, по версии следствия, фиктивно трудоустроили на должности водителя и техработников четверых мужчин, чтобы те получили бронирование.

«Мертвые души» не выполняли никаких трудовых обязанностей, не появлялись на рабочих местах и при этом получали зарплату. Должностные лица же вносили в документы данные о якобы отработанных мужчинами часах, подписывали их и передавали в бухгалтерию, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Мужчины получали зарплату с сентября 2022 по октябрь 2025 года, и за это время больнице был нанесен ущерб в более чем 420 тысяч гривен.

Должностным лицам сообщили о подозрении по фактам злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридического лица публичного права, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УКУ), и служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УКУ).

Четверым фиктивным работникам инкриминируют пособничество в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители считают, что чиновник одного из департаментов Харьковского городского совета разрешил частной фирме обустроить стоянку на самозахваченной земле в охранной зоне.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Получили бронь и три года не появлялись на работе — схема на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 18:06;

