У ХОВА розповіли про новий проєкт для ВПО з інвалідністю

Подальшу співпрацю представники ХОВА обговорили із програмною координаторкою міжнародної гуманітарної організації NTERSOS Ганною Гомес.

Спільно із Банком розвитку Ради Європи у Харківській області планують реалізувати масштабний проєкт, спрямований на підтримку людей з інвалідністю.

“Він включатиме три напрями: облаштування місць для запровадження послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду для маломобільних людей, підвищення рівня комфортності у місцях тимчасового проживання ВПО та створення безбар’єрних умов для навчання дітей з інвалідністю у школах і інклюзивно-ресурсних центрах”, – йдеться у повідомленні.

За даними заступниці голови ХОВА Віти Ковальської, Харківщина прийняла найбільшу кількість ВПО в Україні. У регіоні проживає 509 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Для них відвели два транзитні центри, а також 78 місць тимчасового проживання – там розміщені понад вісім тисяч переселенців. При цьому 604 із них – маломобільні.

“Саме тому для нас важливо створювати належні умови перебування для людей з інвалідністю, зокрема переселенців. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами ми зможемо покращити якість життя цих людей та забезпечити рівний доступ дітей з інвалідністю до освіти. Дякуємо партнерам за увагу до Харківщини, системну підтримку жителів області та допомогу у реалізації важливих регіональних ініціатив”, – сказала Ковальська.