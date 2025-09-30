В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью

Дальнейшее сотрудничество представители ХОВА обсудили с программным координатором международной гуманитарной организации NTERSOS Анной Гомес.

Совместно с Банком развития Совета Европы в Харьковской области планируют реализовать масштабный проект, направленный на поддержку людей с инвалидностью.

«Он будет включать в себя три направления: обустройство мест для введения услуги поддержанного проживания и стационарного ухода для маломобильных людей, повышение уровня комфортности в местах временного проживания ВПЛ и создание безбарьерных условий для обучения детей с инвалидностью в школах и инклюзивно-ресурсных центрах», – говорится в сообщении.

По данным заместителя главы ХОВА Виты Ковальской, Харьковщина приняла наибольшее количество ВПЛ в Украине. В регионе проживают 509 тысяч внутренне перемещенных лиц. Для них отвели два транзитных центра, а также 78 мест временного проживания – там размещены более восьми тысяч переселенцев. При этом 604 из них – маломобильные.

«Именно поэтому для нас важно создавать надлежащие условия пребывания для людей с инвалидностью, в частности, переселенцев. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами мы сможем улучшить качество жизни этих людей и обеспечить равный доступ детей к образованию. Благодарим партнеров за внимание к Харьковщине, системную поддержку жителей области и помощь в реализации важных региональных инициатив», – сказала Ковальская.