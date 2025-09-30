Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью

Общество 10:58   30.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью

Дальнейшее сотрудничество представители ХОВА обсудили с программным координатором международной гуманитарной организации NTERSOS Анной Гомес.

Совместно с Банком развития Совета Европы в Харьковской области планируют реализовать масштабный проект, направленный на поддержку людей с инвалидностью.

«Он будет включать в себя три направления: обустройство мест для введения услуги поддержанного проживания и стационарного ухода для маломобильных людей, повышение уровня комфортности в местах временного проживания ВПЛ и создание безбарьерных условий для обучения детей с инвалидностью в школах и инклюзивно-ресурсных центрах», – говорится в сообщении.

По данным заместителя главы ХОВА Виты Ковальской, Харьковщина приняла наибольшее количество ВПЛ в Украине. В регионе проживают 509 тысяч внутренне перемещенных лиц. Для них отвели два транзитных центра, а также 78 мест временного проживания – там размещены более восьми тысяч переселенцев. При этом 604 из них – маломобильные.

«Именно поэтому для нас важно создавать надлежащие условия пребывания для людей с инвалидностью, в частности, переселенцев. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами мы сможем улучшить качество жизни этих людей и обеспечить равный доступ детей к образованию. Благодарим партнеров за внимание к Харьковщине, системную поддержку жителей области и помощь в реализации важных региональных инициатив», – сказала Ковальская.

Читайте также: Ветераны из числа ВПЛ получат компенсацию на аренду жилья в Харькове: сумма

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
30.09.2025, 07:11
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
30.09.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины
30.09.2025, 08:52
«Такая математика войны»: почему ВСУ отступают на Боровском направлении
«Такая математика войны»: почему ВСУ отступают на Боровском направлении
30.09.2025, 09:45
О результатах обстрелов Харьковской области сообщил Синегубов
О результатах обстрелов Харьковской области сообщил Синегубов
30.09.2025, 08:48
Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать четырехлапых
Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать четырехлапых
30.09.2025, 11:25

Новости по теме:

29.09.2025
Ветераны из числа ВПЛ получат компенсацию на аренду жилья в Харькове: сумма
12.09.2025
Сколько ВПЛ разместили в местах временного проживания на Харьковщине
29.08.2025
«Деньги ходят за человеком»: экспериментальный проект на Харьковщине
18.03.2025
Что будет, если в Харькове закончатся места для переселенцев: ответ Синегубова
24.12.2024
Что пообещал новый руководитель Управления ООН в Украине, рассказал Синегубов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 10:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дальнейшее сотрудничество представители ХОВА обсудили с программным координатором международной гуманитарной организации NTERSOS Анной Гомес.".