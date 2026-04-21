Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку
Правоохранители передали в суд дело 21-летней жительницы Харькова, которая, по данным следствия, фиктивно трудоустраивала людей с инвалидностью, чтобы получить компенсацию.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что предприниматель подыскивала людей с инвалидностью из разных городов Украины и трудоустраивала их на дистанционную работу. После этого она подавала заявления в городской центр занятости на получение компенсации затрат на обустройство рабочих мест.
«В документах женщина отмечала, что якобы приобрела для работников ноутбуки, принтеры и другие гаджеты. На самом же деле она компьютерной техники не покупала, специальных условий для работников не создавала и после получения средств сразу увольняла людей», — отметили правоохранители.
В прокуратуре установили, что эта схема действовала на протяжении октября 2024 — июня 2025 года. За весь период фигурантка успела «трудоустроить» 10 сотрудников и получить почти 850 тыс. гривен.
Женщине инкриминируют мошенничество, совершенное повторно, в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 3 ст. 190 УКУ).
«Обвиняемая признала свою вину, искренне раскаялась и добровольно возместила государству нанесенный ущерб в полном объеме», — уточнили правоохранители.
Напомним, избрать меры пресечения готовятся двум сотрудникам больницы в Чугуевском районе. Они, по версии Харьковской облпрокуратуры, фиктивно трудоустроили на должности водителя и техработников четырех мужчин, чтобы они получили бронирование.
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 12:34;