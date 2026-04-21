Live

Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку

Общество 12:34   21.04.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители передали в суд дело 21-летней жительницы Харькова, которая, по данным следствия, фиктивно трудоустраивала людей с инвалидностью, чтобы получить компенсацию.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что предприниматель подыскивала людей с инвалидностью из разных городов Украины и трудоустраивала их на дистанционную работу. После этого она подавала заявления в городской центр занятости на получение компенсации затрат на обустройство рабочих мест.

«В документах женщина отмечала, что якобы приобрела для работников ноутбуки, принтеры и другие гаджеты. На самом же деле она компьютерной техники не покупала, специальных условий для работников не создавала и после получения средств сразу увольняла людей», — отметили правоохранители.

В прокуратуре установили, что эта схема действовала на протяжении октября 2024 — июня 2025 года. За весь период фигурантка успела «трудоустроить» 10 сотрудников и получить почти 850 тыс. гривен.

Женщине инкриминируют мошенничество, совершенное повторно, в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 3 ст. 190 УКУ).

«Обвиняемая признала свою вину, искренне раскаялась и добровольно возместила государству нанесенный ущерб в полном объеме», — уточнили правоохранители.

Напомним, избрать меры пресечения готовятся двум сотрудникам больницы в Чугуевском районе. Они, по версии Харьковской облпрокуратуры, фиктивно трудоустроили на должности водителя и техработников четырех мужчин, чтобы они получили бронирование.

Популярно
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
21.04.2026, 09:11
Новости Харькова — главное за 21 апреля: взрывы, проблемы со светом и метро
Новости Харькова — главное за 21 апреля: взрывы, проблемы со светом и метро
21.04.2026, 11:50
Два дня в двух районах Харькова не будет газа
Два дня в двух районах Харькова не будет газа
21.04.2026, 09:06
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
20.04.2026, 21:34
Тактика обстрелов несколько изменилась, констатировал Синегубов
Тактика обстрелов несколько изменилась, констатировал Синегубов
21.04.2026, 10:49
Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку
Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку
21.04.2026, 12:34

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 12:34;

