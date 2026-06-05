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Душил и бил молотком по голове: нападавшего осудили на 8 лет за покушение

Происшествия 18:25   05.06.2026
Оксана Якушко
Душил и бил молотком по голове: нападавшего осудили на 8 лет за покушение

8 лет за решеткой получил житель Харьковщины, пытавшийся убить односельчанина, сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в январе 2025 года в поселке Бабаи Харьковского района. Местный житель пришел в гости к знакомому и его брату, где они вместе пили спиртные напитки. Во время застолья гость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно обвинил хозяина в краже своего телефона, который просто упал на пол.

Он решил убить товарища: сначала ударил его кулаком в голову, потом схватил обеими руками за шею и стал душить. Когда потерпевший пытался защищаться, злоумышленник укусил его за ухо, вызвав обильное кровотечение. Не останавливаясь, нападающий продолжал держать мужчину одной рукой за шею, а другой схватил лежавший рядом молоток и начал им бить жертву по голове.

Он едва не убил потерпевшего, но помешал брат пострадавшего — оттащил его, отобрал молоток и вытолкал за дверь, закрыв ее изнутри.

Нападавшего задержали и сообщили о подозрении. Приговор он ожидал в СИЗО. В суде обвиняемый вину не признал. Заявил, что сражался с потерпевшим за свой телефон. Использование молотка возражал.

Но суд признал 47-летнего мужчину виновным в незаконченном покушении на убийство и назначил ему наказание – 8 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 18:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 лет за решеткой получил житель Харьковщины, пытавшийся убить односельчанина, сообщает областная прокуратура.".