Потепление ждать в мае? Харьковчан снова предупредили о заморозках

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 и 23 апреля. Тем временем синоптики предварительно спрогнозировали, когда в Украине ожидается потепление.

«Ночью 22 – 23 апреля ожидаются: по области заморозки в воздухе 0 – 3°; по городу заморозки в воздухе 0 – 2°», — пишут в гидрометцентре.

Таким явлениям присвоили II уровень опасности, оранжевый.

Отметим, в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, 21 апреля температура воздуха снизилась до -8°С. Также там выпал снег. Об этом «Горные спасатели Прикарпатья» информировали в Facebook.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление возможно аж с 4 мая.

Напомним, во вторник, 21 апреля, в Харькове осадки не прогнозировали, как и по области, за исключением юга. Там ожидался дождь с мокрым снегом.