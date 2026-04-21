Потепление ждать в мае? Харьковчан снова предупредили о заморозках

Общество 13:36   21.04.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 и 23 апреля. Тем временем синоптики предварительно спрогнозировали, когда в Украине ожидается потепление.

«Ночью 22 – 23 апреля ожидаются: по области заморозки в воздухе 0 – 3°; по городу заморозки в воздухе 0 – 2°», — пишут в гидрометцентре.

Таким явлениям присвоили II уровень опасности, оранжевый.

Отметим, в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, 21 апреля температура воздуха снизилась до -8°С. Также там выпал снег. Об этом «Горные спасатели Прикарпатья» информировали в Facebook.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление возможно аж с 4 мая.

Напомним, во вторник, 21 апреля, в Харькове осадки не прогнозировали, как и по области, за исключением юга. Там ожидался дождь с мокрым снегом.

Новости Харькова — главное за 21 апреля: взрывы, проблемы со светом и метро
21.04.2026, 13:35
21.04.2026, 09:11
21.04.2026, 12:08
21.04.2026, 12:34
21.04.2026, 09:06
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 13:36;

