Потепление ждать в мае? Харьковчан снова предупредили о заморозках
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 и 23 апреля. Тем временем синоптики предварительно спрогнозировали, когда в Украине ожидается потепление.
«Ночью 22 – 23 апреля ожидаются: по области заморозки в воздухе 0 – 3°; по городу заморозки в воздухе 0 – 2°», — пишут в гидрометцентре.
Таким явлениям присвоили II уровень опасности, оранжевый.
Отметим, в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, 21 апреля температура воздуха снизилась до -8°С. Также там выпал снег. Об этом «Горные спасатели Прикарпатья» информировали в Facebook.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что потепление возможно аж с 4 мая.
Напомним, во вторник, 21 апреля, в Харькове осадки не прогнозировали, как и по области, за исключением юга. Там ожидался дождь с мокрым снегом.
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 13:36;