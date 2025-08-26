ДСНС: ворог ударив по будинку в Боровій – на місці “прильоту” почалася пожежа
Про пожежі, які вирували в регіоні протягом доби, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.
За добу в рятувальників було 20 оперативних виїздів, дев’ять із них – на ліквідацію пожеж.
“Увечері ворог завдав удару БпЛА по житловому будинку у селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок вибуху горів дах будинку на площі 4 квадратних метрів”, – повідомили у ДСНС.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Крім того, піротехніки вилучили та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів на Харківщині.
