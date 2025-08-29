Пожежу в лісі на Харківщині намагаються загасити другу добу – ДСНС
Про те, що горить у Харківській області, розповіли в облуправлінні ДСНС.
Одна з пожеж почалася після російського обстрілу біля села Волоська Балаклія в Куп’янському районі. Там спалахнула трава на площі 2,5 гектара.
Загалом за добу співробітники ДСНС ліквідували 13 пожеж у природних екосистемах на площі близько дев’яти гектарів.
“Наразі триває ліквідація лісової пожежі, що сталася 27 серпня на території Борівського лісництва між с. Борова та с. Підлиман Ізюмського району. Горів очерет та хвойна підстилка на площі 7,5 га”, – уточнили рятувальники.
Також протягом доби піротехніки виявили та знешкодили 125 одиниць вибухонебезпечних предметів.
