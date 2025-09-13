Live
Пожежу в замінованому лісі локалізували на Харківщині: вона охопила 25,6 га

Події 10:32   13.09.2025
Оксана Горун
У ДП “Ліси України” повідомили, що пожежу в лісовому масиві Савинського лісництва на Ізюмщині вдалося зупинити.

Ліс спалахнув учора, 12 вересня.

Ця територія є забрудненою вибухонебезпечними предметами та знаходиться у природно-заповідному фонді, тому вогонь стрімко поширився на значну територію. Пожежу визнано надзвичайною ситуацією. На боротьбу з вогнем залучено 19 працівників лісового господарства та 7 одиниць техніки. На місці працювали ДСНС, піротехнічна та інші служби”, – поінформували у фейсбуці філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України”.

Горять ліси в Ізюмському районі Харківської області

Розповсюдження вогню змогли зупинити до ранку. Пожежа охопила площу 25,6 га.

“Наразі лісівники продовжують працювати на місці пожежі до повної ліквідації загоряння”, – зазначили у Слобожанському лісовому офісі.

Читайте також: Зеленський: Лозівську громаду атакували ракетами та “шахедами”

Вранці 13 вересня у зведенні за добу ГУ ДСНС України в Харківській області інформувало про сім лісових пожеж, які гасять у Харківській області. Ліси горять у прифронтових Куп’янському та Ізюмському районах. Харківський регіональний центр із гідрометеорології оголосив у регіоні надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас).

