Пожежу в замінованому лісі локалізували на Харківщині: вона охопила 25,6 га
У ДП “Ліси України” повідомили, що пожежу в лісовому масиві Савинського лісництва на Ізюмщині вдалося зупинити.
Ліс спалахнув учора, 12 вересня.
“Ця територія є забрудненою вибухонебезпечними предметами та знаходиться у природно-заповідному фонді, тому вогонь стрімко поширився на значну територію. Пожежу визнано надзвичайною ситуацією. На боротьбу з вогнем залучено 19 працівників лісового господарства та 7 одиниць техніки. На місці працювали ДСНС, піротехнічна та інші служби”, – поінформували у фейсбуці філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України”.
Розповсюдження вогню змогли зупинити до ранку. Пожежа охопила площу 25,6 га.
“Наразі лісівники продовжують працювати на місці пожежі до повної ліквідації загоряння”, – зазначили у Слобожанському лісовому офісі.
Читайте також: Зеленський: Лозівську громаду атакували ракетами та “шахедами”
Вранці 13 вересня у зведенні за добу ГУ ДСНС України в Харківській області інформувало про сім лісових пожеж, які гасять у Харківській області. Ліси горять у прифронтових Куп’янському та Ізюмському районах. Харківський регіональний центр із гідрометеорології оголосив у регіоні надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас).
Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2025 в 10:32
