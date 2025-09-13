Горять ліси: на Харківщині гасять сім пожеж

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило, що ліси горять в Ізюмському та Куп’янському районах.

“За добу ліквідовано 28 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 21 га. Наразі триває ліквідація 7 лісових пожеж на території Ізюмського та Куп’янського районів”, – зазначила пресслужба ГУ ДСНС.

Харківський регіональний гідрометцентр раніше інформував, що в області зберігається надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

На зміну відносно дощовому літу прийшла суха осінь, що підвищує ризики пожеж. Часто причиною їхнього виникнення, особливо в Куп’янському та Ізюмському районах, стають російські обстріли.

За даними ДСНС, через обстріли за добу в області сталося дев’ять пожеж: в Ізюмському, Куп’янському, Лозівському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах.

“У результаті обстрілів горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та автомобілі, будинок культури, суха трава”, – перелічили рятувальники.