Горят леса: на Харьковщине тушат семь пожаров

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что леса горят в Изюмском и Купянском районах.

«За сутки ликвидировано 28 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 21 га. В настоящее время идет ликвидация семи лесных пожаров на территории Изюмского и Купянского районов», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС.

Харьковский региональный гидрометцентр ранее информировал, что в области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).

На смену относительно дождливому лету пришла сухая осень, что повышает риски пожаров. Часто причиной их возникновения, особенно в Купянском и Изюмском районах, становятся российские обстрелы.

По данным ГСЧС, из-за обстрелов за сутки в области произошли девять пожаров: в Изюмском, Купянском, Лозовском, Чугуевском, Богодуховском и Харьковском районах.

«В результате обстрелов горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили, дом культуры, сухая трава», — перечислили спасатели.