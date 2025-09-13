Горят леса: на Харьковщине тушат семь пожаров
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что леса горят в Изюмском и Купянском районах.
«За сутки ликвидировано 28 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 21 га. В настоящее время идет ликвидация семи лесных пожаров на территории Изюмского и Купянского районов», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС.
Харьковский региональный гидрометцентр ранее информировал, что в области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).
На смену относительно дождливому лету пришла сухая осень, что повышает риски пожаров. Часто причиной их возникновения, особенно в Купянском и Изюмском районах, становятся российские обстрелы.
По данным ГСЧС, из-за обстрелов за сутки в области произошли девять пожаров: в Изюмском, Купянском, Лозовском, Чугуевском, Богодуховском и Харьковском районах.
Читайте также: Слухи о ядерной угрозе для Харькова: что произошло
«В результате обстрелов горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили, дом культуры, сухая трава», — перечислили спасатели.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, новости Харькова, обстрелы, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Горят леса: на Харьковщине тушат семь пожаров»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что леса горят в Изюмском и Купянском районах".