Live
  • Сб 13.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Горят леса: на Харьковщине тушат семь пожаров

Происшествия 08:33   13.09.2025
Оксана Горун
Горят леса: на Харьковщине тушат семь пожаров

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что леса горят в Изюмском и Купянском районах.

«За сутки ликвидировано 28 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 21 га. В настоящее время идет ликвидация семи лесных пожаров на территории Изюмского и Купянского районов», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС.

Харьковский региональный гидрометцентр ранее информировал, что в области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).

На смену относительно дождливому лету пришла сухая осень, что повышает риски пожаров. Часто причиной их возникновения, особенно в Купянском и Изюмском районах, становятся российские обстрелы.

По данным ГСЧС, из-за обстрелов за сутки в области произошли девять пожаров: в Изюмском, Купянском, Лозовском, Чугуевском, Богодуховском и Харьковском районах.

Читайте также: Слухи о ядерной угрозе для Харькова: что произошло

«В результате обстрелов горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили, дом культуры, сухая трава», — перечислили спасатели.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 13 сентября: шестеро раненых, бои активизировались
Новости Харькова — главное 13 сентября: шестеро раненых, бои активизировались
13.09.2025, 09:19
«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы
«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы
13.09.2025, 08:49
По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
12.09.2025, 22:22
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2025, 20:49
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
12.09.2025, 16:05
Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»
Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»
13.09.2025, 09:14

Новости по теме:

08:08
За сутки на Харьковщине было 53 пожара – что горело, сообщили в ГСЧС
14:51
На Харьковщине столкнулись ВАЗ и грузовик: водителя легковушки зажало (фото)
08:22
Что горело в области в результате ударов россиян, рассказали в ГСЧС
07:52
За сутки на Харьковщине было 43 пожара – что горело, сообщили в ГСЧС
08:36
Двое людей на Харьковщине погибли в огне, еще двоих удалось спасти – ГСЧС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Горят леса: на Харьковщине тушат семь пожаров»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 08:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что леса горят в Изюмском и Купянском районах".