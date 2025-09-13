Зеленський: Лозівську громаду атакували ракетами та “шахедами”
13 вересня Лозівський міський голова Сергій Зеленський поінформував про наслідки російських ударів минулої ночі.
“Лозівська громада зазнала чергової ворожої атаки – ракетами та “шахедами”. Станом на зараз немає інформації про пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, однак постраждали три транспортні засоби. За медичною допомогою мешканці не зверталися. Воду та світло подаємо стабільно“, – написав Зеленський.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби російська армія атакувала Харківську область 17-ма БпЛА типу “Герань-2”, а також однією ракетою, тип якої ще не встановили.
Під масованим ударом, окрім Лозівської громади, була Золочівська. Там на село Калинове скинули два КАБи, а потім ще й ударили чотирма “шахедами”. Постраждали дві жінки.
