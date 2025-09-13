Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»

13 сентября Лозовской городской голова Сергей Зеленский проинформировал о последствиях российских ударов минувшей ночью.

«Лозовская громада подверглась очередной вражеской атаке – ракетами и «шахедами». По состоянию на данный момент нет информации о поврежденных объектах критической инфраструктуры и жилых домах, однако пострадали три транспортных средства. За медицинской помощью жители не обращались. Воду и свет подаем стабильно», — написал Зеленский.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки российская армия атаковала Харьковскую область 17-ю БпЛА типа «Герань-2», а также одной ракетой, тип которой еще не установили.

Под массированным ударом, кроме Лозовской громады, была Золочевская. Там на село Калиновое скинули два КАБа, а следом еще и ударили четырьмя «Шахедами». Пострадали две женщины.