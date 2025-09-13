Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»
13 сентября Лозовской городской голова Сергей Зеленский проинформировал о последствиях российских ударов минувшей ночью.
«Лозовская громада подверглась очередной вражеской атаке – ракетами и «шахедами». По состоянию на данный момент нет информации о поврежденных объектах критической инфраструктуры и жилых домах, однако пострадали три транспортных средства. За медицинской помощью жители не обращались. Воду и свет подаем стабильно», — написал Зеленский.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки российская армия атаковала Харьковскую область 17-ю БпЛА типа «Герань-2», а также одной ракетой, тип которой еще не установили.
Читайте также: Горят леса: на Харьковщине тушат семь пожаров
Под массированным ударом, кроме Лозовской громады, была Золочевская. Там на село Калиновое скинули два КАБа, а следом еще и ударили четырьмя «Шахедами». Пострадали две женщины.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Лозова, Лозовая, новости Харькова, обстрелы, ракети, Сергей Зеленский, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 09:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 сентября Лозовской городской голова Сергей Зеленский проинформировал о последствиях российских ударов минувшей ночью".