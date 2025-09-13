Live
  • Сб 13.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»

Происшествия 09:14   13.09.2025
Оксана Горун
Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»

13 сентября Лозовской городской голова Сергей Зеленский проинформировал о последствиях российских ударов минувшей ночью.

«Лозовская громада подверглась очередной вражеской атаке – ракетами и «шахедами». По состоянию на данный момент нет информации о поврежденных объектах критической инфраструктуры и жилых домах, однако пострадали три транспортных средства. За медицинской помощью жители не обращались. Воду и свет подаем стабильно», — написал Зеленский.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки российская армия атаковала Харьковскую область 17-ю БпЛА типа «Герань-2», а также одной ракетой, тип которой еще не установили.

Читайте также: Горят леса: на Харьковщине тушат семь пожаров

Под массированным ударом, кроме Лозовской громады, была Золочевская. Там на село Калиновое скинули два КАБа, а следом еще и ударили четырьмя «Шахедами». Пострадали две женщины.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 13 сентября: шестеро раненых, бои активизировались
Новости Харькова — главное 13 сентября: шестеро раненых, бои активизировались
13.09.2025, 09:19
По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
12.09.2025, 22:22
«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы
«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы
13.09.2025, 08:49
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2025, 20:49
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
12.09.2025, 16:05
Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»
Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»
13.09.2025, 09:14

Новости по теме:

10:49
В Лозовой отменили почасовые отключения света
13:13
Когда в Лозовой полностью восстановят свет: Синегубов назвал сроки
11:00
Сколько абонентов в Лозовой еще остаются без света, сообщил Синегубов
19:31
Атака БпЛА на энергетику: в Лозовой и районе начали возвращать свет
12:26
Часть Лозовщины без света: могут ввести почасовой график, что с водой (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 09:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 сентября Лозовской городской голова Сергей Зеленский проинформировал о последствиях российских ударов минувшей ночью".