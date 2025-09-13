Live
  • Сб 13.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы

Происшествия 08:49   13.09.2025
Оксана Горун
«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 сентября проинформировал, что Харьковскую область за сутки атаковали ракетой, 17-ю «Шахедами», тремя КАБами и «Молнией».

«В результате обстрелов пострадали шесть человек. В с. Сподобовка Купянской громады пострадали 76-летний мужчина, 88-летняя и 66-летняя женщины; в с. Балка Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина; в с. Калиновое Золочевской громады пострадали 61-летняя и 67-летняя женщины», — написал Синегубов.

В Сподобовке местные жители ехали на автомобиле, по которому ударила российская «Молния», о чем ранее сообщала Купянская РВА. Калиновое Золочевской громады было ночью под комбинированным ударом, проинформировал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко в комментарии изданию «Зоря».

«В ночь на 13 сентября, в 03:15, российские войска нанесли комбинированный удар по селу Калиновое Золочевской громады, применив две авиабомбы КАБ и четыре дрона-камикадзе типа «Шахед». В результате обстрела значительно поврежден Дом культуры, в помещении которого работали детский сад, библиотека и спортивный зал. Также пострадали три двухэтажных многоквартирных дома, три частных дома, магазин, амбулатория, хозяйственные постройки, легковой автомобиль и энергосети», — сообщил Коваленко.

Калиновое Золочевской громады было под обстрелом

Читайте также: Главные события в Харькове и области 12 сентября: итоги дня (видео)

Пострадавшие от этих ударов женщины получили острую реакцию на стресс, помощь им предоставили на месте.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил также о других разрушениях из-за обстрелов области.

«В Харьковском районе повреждены здания детского лагеря, гараж (г. Люботин). В Купянском районе повреждены три частных дома (с. Замост), автомобиль (с. Сподобовка), частный дом (с. Осиново), два частных дома (с. Нечволодовка), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Балка). В Лозовском районе повреждены три грузовых автомобиля (с. Царедаровка), автомобиль (г. Лозовая)», — перечислил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 13 сентября: шестеро раненых, бои активизировались
Новости Харькова — главное 13 сентября: шестеро раненых, бои активизировались
13.09.2025, 09:19
«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы
«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы
13.09.2025, 08:49
По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
12.09.2025, 22:22
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2025, 20:49
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
12.09.2025, 16:05
Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»
Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»
13.09.2025, 09:14

Новости по теме:

09:14
Зеленский: Лозовскую громаду атаковали ракетами и «Шахедами»
08:49
«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы
08:33
Горят леса: на Харьковщине тушат семь пожаров
07:34
Атакуют, но не продвигаются — ISW отметил отсутствие успехов РФ на Харьковщине
23:35
Главные события в Харькове и области 12 сентября: итоги дня (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 08:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 сентября проинформировал, что Харьковскую область за сутки атаковали ракетой, 17-ю «Шахедами», тремя КАБами и «Молнией»".