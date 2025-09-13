«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 сентября проинформировал, что Харьковскую область за сутки атаковали ракетой, 17-ю «Шахедами», тремя КАБами и «Молнией».

«В результате обстрелов пострадали шесть человек. В с. Сподобовка Купянской громады пострадали 76-летний мужчина, 88-летняя и 66-летняя женщины; в с. Балка Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина; в с. Калиновое Золочевской громады пострадали 61-летняя и 67-летняя женщины», — написал Синегубов.

В Сподобовке местные жители ехали на автомобиле, по которому ударила российская «Молния», о чем ранее сообщала Купянская РВА. Калиновое Золочевской громады было ночью под комбинированным ударом, проинформировал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко в комментарии изданию «Зоря».

«В ночь на 13 сентября, в 03:15, российские войска нанесли комбинированный удар по селу Калиновое Золочевской громады, применив две авиабомбы КАБ и четыре дрона-камикадзе типа «Шахед». В результате обстрела значительно поврежден Дом культуры, в помещении которого работали детский сад, библиотека и спортивный зал. Также пострадали три двухэтажных многоквартирных дома, три частных дома, магазин, амбулатория, хозяйственные постройки, легковой автомобиль и энергосети», — сообщил Коваленко.

Пострадавшие от этих ударов женщины получили острую реакцию на стресс, помощь им предоставили на месте.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил также о других разрушениях из-за обстрелов области.

«В Харьковском районе повреждены здания детского лагеря, гараж (г. Люботин). В Купянском районе повреждены три частных дома (с. Замост), автомобиль (с. Сподобовка), частный дом (с. Осиново), два частных дома (с. Нечволодовка), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Балка). В Лозовском районе повреждены три грузовых автомобиля (с. Царедаровка), автомобиль (г. Лозовая)», — перечислил начальник ХОВА.