«Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 сентября проинформировал, что Харьковскую область за сутки атаковали ракетой, 17-ю «Шахедами», тремя КАБами и «Молнией».
«В результате обстрелов пострадали шесть человек. В с. Сподобовка Купянской громады пострадали 76-летний мужчина, 88-летняя и 66-летняя женщины; в с. Балка Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина; в с. Калиновое Золочевской громады пострадали 61-летняя и 67-летняя женщины», — написал Синегубов.
В Сподобовке местные жители ехали на автомобиле, по которому ударила российская «Молния», о чем ранее сообщала Купянская РВА. Калиновое Золочевской громады было ночью под комбинированным ударом, проинформировал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко в комментарии изданию «Зоря».
«В ночь на 13 сентября, в 03:15, российские войска нанесли комбинированный удар по селу Калиновое Золочевской громады, применив две авиабомбы КАБ и четыре дрона-камикадзе типа «Шахед». В результате обстрела значительно поврежден Дом культуры, в помещении которого работали детский сад, библиотека и спортивный зал. Также пострадали три двухэтажных многоквартирных дома, три частных дома, магазин, амбулатория, хозяйственные постройки, легковой автомобиль и энергосети», — сообщил Коваленко.
Читайте также: Главные события в Харькове и области 12 сентября: итоги дня (видео)
Пострадавшие от этих ударов женщины получили острую реакцию на стресс, помощь им предоставили на месте.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил также о других разрушениях из-за обстрелов области.
«В Харьковском районе повреждены здания детского лагеря, гараж (г. Люботин). В Купянском районе повреждены три частных дома (с. Замост), автомобиль (с. Сподобовка), частный дом (с. Осиново), два частных дома (с. Нечволодовка), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Балка). В Лозовском районе повреждены три грузовых автомобиля (с. Царедаровка), автомобиль (г. Лозовая)», — перечислил начальник ХОВА.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Прилеты» по детскому лагерю в Люботине и клубу — Синегубов про обстрелы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 сентября проинформировал, что Харьковскую область за сутки атаковали ракетой, 17-ю «Шахедами», тремя КАБами и «Молнией»".