Главные события в Харькове и области 12 сентября: итоги дня (видео)

Слухи об угрозе ядерной катастрофы для Харькова, трое раненых из-за удара российского БпЛА по авто на Купянщине, пешеходный мост в сквере «Стрелка» не работает, где можно увидеть воссозданную мозаику украинской художницы Аллы Горской «Боривитер» — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре.

<br />

Такие сенсационные заглавия в телеграмм-каналах и некоторых СМИ подняли панику в соцсетях города. Волна докатилась даже до родительских чатов отдельных школ. Источником громких сообщений стала статья в американском издании Нью-Йорк Таймз.

На ситуацию уже отреагировали в ННЦ ХФТИ. В институте официально сообщили, что никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. А также отметили: «Вероятность возникновения масштабной ядерной аварии на этом объекте исключена. Просим сохранять спокойствие».

«Прилет» был на трассе недалеко от села Сподобовка. Пострадавшие – две пожилые женщины и мужчина 76 лет. Их госпитализировали.

Проход по мосту будет закрыт с 7 утра 13 сентября до 7 утра 16 сентября. О причинах не информируют.

На станции метро «Ярослава Мудрого» можно увидеть воссозданную мозаику украинской художницы – диссидентки Аллы Горской. Оригинал произведения искусства с 1967 года украшал здание в Мариуполе. Ее повредили россияне, когда обстреливали город. Судьба мозаики пока неизвестна. Точную копию работы Горской и ее коллег воспроизвели современные украинские художники-монументалисты.

