Главные события в Харькове и области 12 сентября: итоги дня (видео)
Слухи об угрозе ядерной катастрофы для Харькова, трое раненых из-за удара российского БпЛА по авто на Купянщине, пешеходный мост в сквере «Стрелка» не работает, где можно увидеть воссозданную мозаику украинской художницы Аллы Горской «Боривитер» — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре.
«Угроза ядерной катастрофы для Харькова»: откуда слухи
Такие сенсационные заглавия в телеграмм-каналах и некоторых СМИ подняли панику в соцсетях города. Волна докатилась даже до родительских чатов отдельных школ. Источником громких сообщений стала статья в американском издании Нью-Йорк Таймз.
На ситуацию уже отреагировали в ННЦ ХФТИ. В институте официально сообщили, что никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. А также отметили: «Вероятность возникновения масштабной ядерной аварии на этом объекте исключена. Просим сохранять спокойствие».
Три человека ранены из-за удара российского БпЛА «Молния» по автомобилю на Купянщине
«Прилет» был на трассе недалеко от села Сподобовка. Пострадавшие – две пожилые женщины и мужчина 76 лет. Их госпитализировали.
В Харькове снова не будет работать пешеходный мост в сквере «Стрелка»
Проход по мосту будет закрыт с 7 утра 13 сентября до 7 утра 16 сентября. О причинах не информируют.
«Боривітер» в Харькове
На станции метро «Ярослава Мудрого» можно увидеть воссозданную мозаику украинской художницы – диссидентки Аллы Горской. Оригинал произведения искусства с 1967 года украшал здание в Мариуполе. Ее повредили россияне, когда обстреливали город. Судьба мозаики пока неизвестна. Точную копию работы Горской и ее коллег воспроизвели современные украинские художники-монументалисты.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
🔹По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
🔹Бешеный котенок покусал девушку на Харьковщине – ввели карантин
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные события в Харькове и области 12 сентября: итоги дня (видео)»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 23:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слухи об угрозе ядерной катастрофы для Харькова, трое раненых из-за удара российского БпЛА по авто на Купянщинет — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре.".