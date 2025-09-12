Live
Главные события в Харькове и области 12 сентября: итоги дня (видео)

Оригинально 23:35   12.09.2025
Оксана Якушко
Слухи об угрозе ядерной катастрофы для Харькова, трое раненых из-за удара российского БпЛА по авто на Купянщине, пешеходный мост в сквере «Стрелка» не работает, где можно увидеть воссозданную мозаику украинской художницы Аллы Горской «Боривитер» — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре. 

«Угроза ядерной катастрофы для Харькова»: откуда слухи

Такие сенсационные заглавия в телеграмм-каналах и некоторых СМИ подняли панику в соцсетях города. Волна докатилась даже до родительских чатов отдельных школ. Источником громких сообщений стала статья в американском издании Нью-Йорк Таймз.
На ситуацию уже отреагировали в ННЦ ХФТИ. В институте официально сообщили, что никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. А также отметили: «Вероятность возникновения масштабной ядерной аварии на этом объекте исключена. Просим сохранять спокойствие».

Три человека ранены из-за удара российского БпЛА «Молния» по автомобилю на Купянщине

«Прилет» был на трассе недалеко от села Сподобовка. Пострадавшие – две пожилые женщины и мужчина 76 лет. Их госпитализировали.

В Харькове снова не будет работать пешеходный мост в сквере «Стрелка»

Проход по мосту будет закрыт с 7 утра 13 сентября до 7 утра 16 сентября. О причинах не информируют.

«Боривітер» в Харькове

На станции метро «Ярослава Мудрого» можно увидеть воссозданную мозаику украинской художницы – диссидентки Аллы Горской. Оригинал произведения искусства с 1967 года украшал здание в Мариуполе. Ее повредили россияне, когда обстреливали город. Судьба мозаики пока неизвестна. Точную копию работы Горской и ее коллег воспроизвели современные украинские художники-монументалисты.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

🔹По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)

🔹Бешеный котенок покусал девушку на Харьковщине – ввели карантин

🔹Умер один из основателей известной школы в Харькове

Автор: Оксана Якушко
