Умер один из основателей известной школы в Харькове

О смерти одного из основателей и учителя частной Школы Бойко в Харькове сообщили на странице «Boiko School» в Фейсбук.

«Мы потеряли друга, коллегу, наставника, учителя. Бойко Сергей Владимирович – человек, который не просто учил – а формировал, вдохновлял, поддерживал. Именно он стал тем, кто передавал свои знания, ценности и любовь к делу и целой команде учителей. Нам больно. Мы подавлены. Это большая потеря для всех нас. И мы благодарны. Помним. Чтим. Он с нами — веселый, исполненный жизни, с шуткой, острым словцом и добрым словом, с историей, которую хотелось слушать до конца. Его уроки – не в учебниках, а в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Как уточнил директор школы в комментарии KHARKIV Today, Сергей Бойко умер в Португалии.

Отметим, частную Школу Бойко открыли в 1994 году. Сергей Бойко, в то время педагог с 30-летним опытом, разработал собственную методику изучения английского языка, стал автором многих учебников.

Напомним, 23 июня 2024 года в Харькове одна из четырех российских корректируемых авиабомб ударила по столовой здания, где располагается Школа Бойко — в Шевченковском районе. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в частной школе разрушена котельная и группы детсада. А 28 июня Совет обороны Харьковщины инициировал процесс лишения Авторской школы Бойко лицензии и обратился за разъяснениями процедуры в Минобразования. Причина — заведение продолжало обучать детей в офлайн-формате не в защитном сооружении. Перед началом учебного года, 28 августа 2024-го, начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал: «У нас нет информации, что они устранили недостатки, на основании которых приостановили действие лицензии. Если это будет сделано, мы пересмотрим решение. Пока их лицензия на осуществление образовательной деятельности остановлена».