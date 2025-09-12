Live
Умер один из основателей известной школы в Харькове

Умер один из основателей известной школы в Харькове

О смерти одного из основателей и учителя частной Школы Бойко в Харькове сообщили на странице «Boiko School» в Фейсбук.

«Мы потеряли друга, коллегу, наставника, учителя. Бойко Сергей Владимирович – человек, который не просто учил – а формировал, вдохновлял, поддерживал. Именно он стал тем, кто передавал свои знания, ценности и любовь к делу и целой команде учителей. Нам больно. Мы подавлены. Это большая потеря для всех нас. И мы благодарны. Помним. Чтим. Он с нами — веселый, исполненный жизни, с шуткой, острым словцом и добрым словом, с историей, которую хотелось слушать до конца. Его уроки – не в учебниках, а в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Как уточнил директор школы в комментарии KHARKIV Today, Сергей Бойко умер в Португалии.

Отметим, частную Школу Бойко открыли в 1994 году. Сергей Бойко, в то время педагог с 30-летним опытом, разработал собственную методику изучения английского языка, стал автором многих учебников.

Напомним, 23 июня 2024 года в Харькове одна из четырех российских корректируемых авиабомб ударила по столовой здания, где располагается Школа Бойко — в Шевченковском районе. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в частной школе разрушена котельная и группы детсада. А 28 июня Совет обороны Харьковщины инициировал процесс лишения Авторской школы Бойко лицензии и обратился за разъяснениями процедуры в Минобразования. Причина — заведение продолжало обучать детей в офлайн-формате не в защитном сооружении. Перед началом учебного года, 28 августа 2024-го, начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал: «У нас нет информации, что они устранили недостатки, на основании которых приостановили действие лицензии. Если это будет сделано, мы пересмотрим решение. Пока их лицензия на осуществление образовательной деятельности остановлена».

Онлайн или нет: как работает Школа Бойко в Харькове, в мэрии не гарантируют

Виктория Яковенко
