Онлайн или нет: как работает Школа Бойко в Харькове, в мэрии не гарантируют
Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщила, какое развитие получил прошлогодний конфликт с приостановкой лицензии частной Школы Бойко.
«Им восстановили (лицензию — Ред.). Дело в том, что мы не лицензируем частные школы. Частные школы лицензируется областной государственной администрацией, но их не лишали лицензии, ее приостанавливали. Это разные вещи. Лишить – это тогда уже все с нуля начинать. И они работают в онлайн-режиме. Хотя гарантировать не могу: в онлайн или не в онлайн. Но работают, и им лицензию возобновили», — сообщила Деменко на брифинге, передает корреспондент МГ «Объектив».
На уточняющий вопрос, оборудовали ли в этой школе укрытие, директор департамента образования отреагировала так: «А где его делать? Школа Бойко размещалась в бывшем типичном детском саду. Типичные детские садики — в них нет возможности построить противорадиационное укрытие».
Читайте также: Школу Бойко лишили лицензии: в мэрии заявили, что не могут влиять на частников
Напомним, 23 июня 2024 года в Харькове одна из четырех российских корректируемых авиабомб ударила по столовой здания, где располагается Школа Бойко — в Шевченковском районе. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в частной школе разрушена котельная и группы детсада. А 28 июня Совет обороны Харьковщины инициировал процесс лишения Авторской школы Бойко лицензии и обратился за разъяснениями процедуры в Минобразования. Причина — заведение продолжало обучать детей в офлайн-формате не в защитном сооружении. Перед началом учебного года, 28 августа 2024-го, начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал: «У нас нет информации, что они устранили недостатки, на основании которых приостановили действие лицензии. Если это будет сделано, мы пересмотрим решение. Пока их лицензия на осуществление образовательной деятельности остановлена».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Деменко, лицензия, новости Харькова, школа бойко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Онлайн или нет: как работает Школа Бойко в Харькове, в мэрии не гарантируют»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 11:22;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщила, какое развитие получил прошлогодний конфликт с приостановкой лицензии частной Школы Бойко".