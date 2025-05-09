Онлайн или нет: как работает Школа Бойко в Харькове, в мэрии не гарантируют

Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщила, какое развитие получил прошлогодний конфликт с приостановкой лицензии частной Школы Бойко.

«Им восстановили (лицензию — Ред.). Дело в том, что мы не лицензируем частные школы. Частные школы лицензируется областной государственной администрацией, но их не лишали лицензии, ее приостанавливали. Это разные вещи. Лишить – это тогда уже все с нуля начинать. И они работают в онлайн-режиме. Хотя гарантировать не могу: в онлайн или не в онлайн. Но работают, и им лицензию возобновили», — сообщила Деменко на брифинге, передает корреспондент МГ «Объектив».

На уточняющий вопрос, оборудовали ли в этой школе укрытие, директор департамента образования отреагировала так: «А где его делать? Школа Бойко размещалась в бывшем типичном детском саду. Типичные детские садики — в них нет возможности построить противорадиационное укрытие».

Напомним, 23 июня 2024 года в Харькове одна из четырех российских корректируемых авиабомб ударила по столовой здания, где располагается Школа Бойко — в Шевченковском районе. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в частной школе разрушена котельная и группы детсада. А 28 июня Совет обороны Харьковщины инициировал процесс лишения Авторской школы Бойко лицензии и обратился за разъяснениями процедуры в Минобразования. Причина — заведение продолжало обучать детей в офлайн-формате не в защитном сооружении. Перед началом учебного года, 28 августа 2024-го, начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал: «У нас нет информации, что они устранили недостатки, на основании которых приостановили действие лицензии. Если это будет сделано, мы пересмотрим решение. Пока их лицензия на осуществление образовательной деятельности остановлена».