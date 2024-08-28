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Почему остановили лицензию Школы Бойко в Харькове, пояснил Синегубов

Общество 16:50   28.08.2024
Оксана Якушко
Почему остановили лицензию Школы Бойко в Харькове, пояснил Синегубов Фото: Boiko School/Facebook

ХОВА приостановила лицензию частной Школе Бойко, где круглогодично без укрытия обучали детей, подтвердил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Эти решения касаются всех дошкольных и школьных учебных заведений всех форм собственности. Если кто-то нарушает, то вопрос к правоохранительным органам и их реакциям на нарушения. Что касается этого заведения, у нас нет информации, что они устранили недостатки, на основании которых приостановили действие лицензии. Если это будет сделано, мы пересмотрим решение. Пока их лицензия на осуществление образовательной деятельности остановлена», — заявил Синегубов.

Напомним, днем 23 июня в Харькове одна из четырех российских корректируемых авиабомб попала в столовую детского учебного заведения в Шевченковском районе. Здание было частично разрушено, повреждены соседние многоэтажки и машины. Получили ранения 15-летний мальчик и 26-летняя женщина. У 43-летней женщины острая реакция на стресс. Предварительно, враг применил КАБ-250 с УМПК. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в частной школе разрушена котельная и группы детсада.

28 июня Совет обороны Харьковщины инициировал процесс лишения Авторской школы Бойко лицензии и обратился за разъяснениями процедуры в Минобразования. Причина — заведение продолжало обучать детей в офлайн-формате не в защитном сооружении.

Читайте также: Школу Бойко лишили лицензии: в мэрии заявили, что не могут влиять на частников

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА приостановила лицензию частной Школе Бойко, где круглогодично без укрытия обучали детей, подтвердил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.".