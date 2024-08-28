Синєгубов пояснив, чому зупинили ліцензію Школи Бойко в Харкові

ХОВА призупинила ліцензію приватній Школі Бойка, де цілий рік без укриттів навчали дітей, підтвердив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ці рішення стосуються усіх дошкільних і шкільних закладів освіти всіх форм власності. Якщо хтось порушує, то питання до правоохоронних органів і їх реакцій на порушення. Щодо цього закладу, у нас немає інформації, що вони усунули ті недоліки, на підставі яких їм було призупинено дію ліцензії. Якщо це буде зроблено, ми переглянемо рішення. Поки що їх ліцензія на провадження освітньої діяльності зупинена», – заявив Синєгубов.

Нагадаємо, вдень 23 червня у Харкові одна з чотирьох ворожих керованих авіабомб влучила в їдальню дитячого навчального закладу в Шевченківському районі. Будівля була частково зруйнована, пошкоджені сусідні багатоповерхівки та машини. 15-річний хлопчик та 26-річна жінка отримали поранення, а 43-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Попередньо, ворог застосував КАБ-250 з УМПК. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у приватній школі зруйновані котельня та групи дитсадка.

28 червня Рада оборони Харківщини ініціювала процес позбавлення Авторської школи Бойка ліцензії та звернулася за роз’ясненнями процедури до Міносвіти. Причина – заклад продовжував навчати дітей в офлайн-форматі не в захисній споруді.