Помер один із засновників відомої школи у Харкові

Про смерть одного із засновників та учителя приватної Школи Бойко в Харкові повідомили на сторінці «Boiko School» у мережі «Фейсбук».

«Ми втратили друга, колегу, наставника, вчителя. Бойко Сергій Володимирович – людина, яка не просто навчала – а формувала, надихала, підтримувала. Саме він став тим, хто передавав свої знання, цінності й любов до справи дітям та цілій команді вчителів. Нам боляче. Ми пригнічені. Це велика втрата для всіх нас. І ми вдячні. пам’ятаємо. шануємо. Він з нами — веселий, сповнений життя, з жартом, гострим слівцем і добрим словом, з історією, яку хотілося слухати до кінця. Його уроки — не в підручниках, а в наших серцях», – йдеться у повідомленні.

Як уточнив директор школи у коментарі KHARKIV Today, Сергій Бойко помер у Португалії.

Зазначимо, приватну Школу Бойка відкрили у 1994 році. Сергій Бойко, на той час педагог із 30-річним досвідом, розробив власну методику вивчення англійської, став автором багатьох підручників.

Нагадаємо, 23 червня 2024 року в Харкові одна з чотирьох російських керованих авіабомб вдарила по їдальні будівлі, де розташовується Школа Бойка – у Шевченківському районі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у приватній школі зруйнована котельня та групи дитсадка. А 28 червня Рада оборони Харківщини ініціювала процес позбавлення Авторської школи Бойка ліцензії та звернулася за роз’ясненнями процедури до Міносвіти. Причина — заклад продовжував навчати дітей в офлайн-форматі не в захисній споруді. Перед початком навчального року, 28 серпня 2024-го, начальник ХОВА Олег Синєгубов коментував: “У нас немає інформації, що вони усунули недоліки, на підставі яких призупинили дію ліцензії. Якщо це буде зроблено, ми переглянемо рішення. Поки їхню ліцензію на провадження освітньої діяльності зупинено”.