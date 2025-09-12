Live
  • Пт 12.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Помер один із засновників відомої школи у Харкові

Суспільство 13:14   12.09.2025
Вікторія Яковенко
Помер один із засновників відомої школи у Харкові Фото: Boiko School

Про смерть одного із засновників та учителя приватної Школи Бойко в Харкові повідомили на сторінці «Boiko School» у мережі «Фейсбук».

«Ми втратили друга, колегу, наставника, вчителя. Бойко Сергій Володимирович – людина, яка не просто навчала – а формувала, надихала, підтримувала. Саме він став тим, хто передавав свої знання, цінності й любов до справи дітям та цілій команді вчителів. Нам боляче. Ми пригнічені. Це велика втрата для всіх нас. І ми вдячні. пам’ятаємо. шануємо. Він з нами — веселий, сповнений життя, з жартом, гострим слівцем і добрим словом,  з історією, яку хотілося слухати до кінця. Його уроки — не в підручниках, а в наших серцях», – йдеться у повідомленні.

Як уточнив директор школи у коментарі KHARKIV Today, Сергій Бойко помер у Португалії.

умер Сергей Бойко в Харькове
Фото: Boiko School
умер Сергей Бойко в Харькове
Фото: Boiko School
умер Сергей Бойко в Харькове
Фото: Boiko School
умер Сергей Бойко в Харькове
Фото: Boiko School

Зазначимо, приватну Школу Бойка відкрили у 1994 році. Сергій Бойко, на той час педагог із 30-річним досвідом, розробив власну методику вивчення англійської, став автором багатьох підручників.

Нагадаємо, 23 червня 2024 року в Харкові одна з чотирьох російських керованих авіабомб вдарила по їдальні будівлі, де розташовується Школа Бойка – у Шевченківському районі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у приватній школі зруйнована котельня та групи дитсадка. А 28 червня Рада оборони Харківщини ініціювала процес позбавлення Авторської школи Бойка ліцензії та звернулася за роз’ясненнями процедури до Міносвіти. Причина — заклад продовжував навчати дітей в офлайн-форматі не в захисній споруді. Перед початком навчального року, 28 серпня 2024-го, начальник ХОВА Олег Синєгубов коментував: “У нас немає інформації, що вони усунули недоліки, на підставі яких призупинили дію ліцензії. Якщо це буде зроблено, ми переглянемо рішення. Поки їхню ліцензію на провадження освітньої діяльності зупинено”.

Читайте також: Онлайн чи ні: як працює Школа Бойка в Харкові, в мерії не гарантують

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ДТП у Харкові: водій каже, що випив після аварії – патрульна поліція
ДТП у Харкові: водій каже, що випив після аварії – патрульна поліція
12.09.2025, 13:35
Помер один із засновників відомої школи у Харкові
Помер один із засновників відомої школи у Харкові
12.09.2025, 13:14
Помер у лікарні поранений вчора на Харківщині – Синєгубов
Помер у лікарні поранений вчора на Харківщині – Синєгубов
11.09.2025, 19:20
Яйця подорожчали на Харківщині, одягнутись стало дешевше – облстат
Яйця подорожчали на Харківщині, одягнутись стало дешевше – облстат
12.09.2025, 12:34
Сьогодні 12 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 вересня: яке свято та день в історії
12.09.2025, 06:00
Діда стратили у Харкові: колекцію сім’ї худрука театру ляльок повернули додому
Діда стратили у Харкові: колекцію сім’ї худрука театру ляльок повернули додому
11.09.2025, 20:53

Новини за темою:

13:14
Помер один із засновників відомої школи у Харкові
12:29
“Боривітер” у Харкові: відтворену мозаїку з Маріуполя розмістили в метро
12:04
“Молния” вдарила по машині на Харківщині: поранені троє (фото)
23:13
Головні події у Харкові та області 11 вересня: підсумки дня (відео)
18:48
Померло теля: на Харківщині випадок сказу

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Помер один із засновників відомої школи у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2025 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть одного із засновників та учителя приватної Школи Бойко в Харкові повідомили на сторінці «Boiko School» у мережі «Фейсбук».".