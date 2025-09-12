Головні події у Харкові та області 12 вересня: підсумки дня (відео)
Чутки про загрозу ядерної катастрофи для Харкова, троє поранених через удар російського БпЛА по автівці на Куп’янщині, пішохідний міст у сквері «Стрілка» не працює, де можна побачити відтворену мозаїку української художниці — МГ «Об’єктив» нагадує головні новини.
«Загроза ядерної катастрофи для Харкова»: звідки чутки
Такі сенсаційні заголовки в телеграм-каналах і деяких ЗМІ здійняли паніку в соцмережах міста. Хвиля докотилася навіть до батьківських чатів окремих шкіл. Джерелом гучних повідомлень стала стаття в американському виданні «Нью-Йорк Таймз».
На ситуацію вже зреагували в ННЦ «ХФТІ». В інституті офіційно повідомили, що жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. А також наголосили: «Ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії на цьому об’єкті виключена. Просимо зберігати спокій».
Троє людей поранені через удар російського БпЛА «Молния» по автівці на Куп’янщині
«Приліт» був на трасі неподалік села Сподобівка. Постраждалі – дві літні жінки та чоловік 76 років. Їх госпіталізували.
У Харкові знову не працюватиме пішохідний міст у сквері «Стрілка»
Прохід мостом буде закритий з 7 ранку 13 вересня до 7 ранку 16 вересня. Про причини не інформують.
«Боривітер» у Харкові
На станції метро «Ярослава Мудрого» можна побачити відтворену мозаїку української художниці – дисидентки Алли Горської. Оригінал цього витвору мистецтва з 1967 року прикрашав будівлю в Маріуполі. Її пошкодили росіяни, коли обстрілювали місто. Доля мозаїки наразі невідома. Точну копію роботи Горської та її колег відтворили сучасні українські художники-монументалісти.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
🔹 По газовій трубі росіяни на самокатах їдуть у Куп’янськ – DeepState
🔹 Скажене кошеня покусало дівчину на Харківщині – ввели карантин
