Головні події у Харкові та області 12 вересня: підсумки дня (відео)

Чутки про загрозу ядерної катастрофи для Харкова, троє поранених через удар російського БпЛА по автівці на Куп’янщині, пішохідний міст у сквері «Стрілка» не працює, де можна побачити відтворену мозаїку української художниці — МГ «Об’єктив» нагадує головні новини.

<br />

Такі сенсаційні заголовки в телеграм-каналах і деяких ЗМІ здійняли паніку в соцмережах міста. Хвиля докотилася навіть до батьківських чатів окремих шкіл. Джерелом гучних повідомлень стала стаття в американському виданні «Нью-Йорк Таймз».

На ситуацію вже зреагували в ННЦ «ХФТІ». В інституті офіційно повідомили, що жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. А також наголосили: «Ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії на цьому об’єкті виключена. Просимо зберігати спокій».

«Приліт» був на трасі неподалік села Сподобівка. Постраждалі – дві літні жінки та чоловік 76 років. Їх госпіталізували.

Прохід мостом буде закритий з 7 ранку 13 вересня до 7 ранку 16 вересня. Про причини не інформують.

На станції метро «Ярослава Мудрого» можна побачити відтворену мозаїку української художниці – дисидентки Алли Горської. Оригінал цього витвору мистецтва з 1967 року прикрашав будівлю в Маріуполі. Її пошкодили росіяни, коли обстрілювали місто. Доля мозаїки наразі невідома. Точну копію роботи Горської та її колег відтворили сучасні українські художники-монументалісти.

