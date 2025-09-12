“Молния” вдарила по машині на Харківщині: поранені троє (фото)
На транспорт на дорогах Харківської області “полюють” уже не тільки ворожі FPV-дрони, а й більші та “важчі” дрони типу “Молния”.
Про такий удар, що стався в Куп’янському районі, повідомив начальник місцевої РВА Андрій Канашевич.
“12 вересня близько 09:00 с. Сподобівка, Шевченківська громада. На трасі неподалік села відбулось влучання БпЛА “Молния” в цивільний автомобіль. Постраждали 88-річна і 65-річна жінки та 76-річний чоловік. Госпіталізовано до Харківської обласної клінічної лікарні”, – написав Канашевич у фейсбуці.
Про цей удар проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що потерпілим уже надають медичну допомогу.
За інформацією Канашевича, з початку доби в Куп’янському районі був ще один “приліт” із наслідками: у селі Заміст Великобурлуцької громади через обстріл загорілися чотири приватні будинки. Удар був о 06:25 ранку, інформації про постраждалих наразі немає.
