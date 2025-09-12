«Молния» ударила по машине на Харьковщине: ранены трое (фото)

На транспорт на дорогах Харьковской области «охотятся» уже не только вражеские FPV-дроны, но и более крупные и «тяжелые» дроны типа «Молния».

О подобном ударе, который произошел в Купянском районе, сообщил начальник местной РВА Андрей Канашевич.

«12 сентября, около 09.00, с. Сподобовка, Шевченковская громада. На трассе недалеко от села произошло попадание БпЛА «Молния» в гражданский автомобиль. Пострадали 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина. Госпитализированы в Харьковскую областную клиническую больницу», — написал Канашевич в Facebook.

Об этом же ударе проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.

По информации Канашевича, с начала суток в Купянском районе был еще один «прилет» с последствиями: в селе Замост Великобурлукской громады из-за обстрела загорелись четыре частных дома. Удар был в 06:25 утра, информации о пострадавших на данный момент нет.

Читайте также: Депутат предложил построить антидроновый коридор на Харьковщине