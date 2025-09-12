Live
  • Пт 12.09.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Депутат предложил построить антидроновый коридор на Харьковщине

Происшествия 09:50   12.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Депутат предложил построить антидроновый коридор на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник предлагает установить антидроновый коридор на трассе Изюм-Славянск-Барвенково.

Стрельник сообщил о неутешительных событиях. Так 5 сентября на участке трассы «Изюм-Славянск» россияне уничтожили FPV-дроном несколько авто, 7 сентября БпЛА атаковал частный дом. Уже 8 сентября в районе села Никополь оккупанты выпустили БпЛА по машине.

«Такими действиями российские оккупанты пытаются нарушить логистическое обеспечение группировки войск Сил обороны Украины на Донбассе. Кроме этого, вражеские атаки FPV-дронов несут реальную угрозу гражданскому населению, активно пользующемуся автосообщением «Изюм-Славянск-Барвинково», – объяснил Стрельник.

Хотя еще недавно подобные атаки были единичным случаем и считалось, что они не несут серьезной угрозы военным и гражданским, сейчас ситуация кардинально изменилась, уверен он. В связи с этим, акцентирует, необходимо срочно предпринимать меры, чтобы обезопасить движение по этой трассе.

«Первоочередная задача – это установка антидроновых сеток вдоль дороги «Изюм-Славянск-Барвенково» и построение защитного антидронового коридора по всей автодороге. Это задача со «звездочкой», потому что требует взаимодействия между представителями властей Харьковской и Донецкой областей. Не хочется говорить, что решать данный вопрос они должны были «еще вчера», но промедление сейчас приведет к трагическим последствиям, к сожалению», – утверждает депутат.

Ранее депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник уже предупреждал о высокой активности вражеских FPV на трассе Изюм-Славянск. Он отмечал: особенно российские дроны караулят там в темное время суток. В частности, по его данным, в ночь на 5 сентября оккупанты поразили на этой трассе несколько автомобилей. Ввиду этого депутат призывал  не передвигаться без критической потребности по этому маршруту, а искать альтернативные пути и дороги.

До этого глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал, что российские дроны на оптоволокне долетают уже до села Черкасская Лозовая и поселка Лесное – пригород Харькова.

Читайте также: Десять человек ранены из-за ударов РФ – что разрушено, рассказал Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
11.09.2025, 14:22
Новости Харькова — главное 12 сентября: десять раненых, 20 боев в регионе
Новости Харькова — главное 12 сентября: десять раненых, 20 боев в регионе
12.09.2025, 08:55
Десять человек ранены из-за ударов РФ – что разрушено, рассказал Синегубов
Десять человек ранены из-за ударов РФ – что разрушено, рассказал Синегубов
12.09.2025, 08:49
Ночью температура до +6. Прогноз погоды на 12 сентября в Харькове и области
Ночью температура до +6. Прогноз погоды на 12 сентября в Харькове и области
11.09.2025, 19:54
Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории
12.09.2025, 06:00
«Чистая магия»: чем занимаются коммунальщики за голубыми ширмами (фото, видео)
«Чистая магия»: чем занимаются коммунальщики за голубыми ширмами (фото, видео)
12.09.2025, 10:45

Новости по теме:

15:29
Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура
09:42
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
12:48
Депутат на Харьковщине не указала в декларации дом, землю и наличные – НАПК
15:35
«Недоверие заму Синегубова»: ОВА говорит о манипуляциях, детали о скандале
17:22
На экс-депутата Харьковского облсовета завели дело: что он не задекларировал

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Депутат предложил построить антидроновый коридор на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 09:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник предлагает установить антидроновый коридор на трассе Изюм-Славянск-Барвенково.".