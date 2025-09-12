Депутат предложил построить антидроновый коридор на Харьковщине

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник предлагает установить антидроновый коридор на трассе Изюм-Славянск-Барвенково.

Стрельник сообщил о неутешительных событиях. Так 5 сентября на участке трассы «Изюм-Славянск» россияне уничтожили FPV-дроном несколько авто, 7 сентября БпЛА атаковал частный дом. Уже 8 сентября в районе села Никополь оккупанты выпустили БпЛА по машине.

«Такими действиями российские оккупанты пытаются нарушить логистическое обеспечение группировки войск Сил обороны Украины на Донбассе. Кроме этого, вражеские атаки FPV-дронов несут реальную угрозу гражданскому населению, активно пользующемуся автосообщением «Изюм-Славянск-Барвинково», – объяснил Стрельник.

Хотя еще недавно подобные атаки были единичным случаем и считалось, что они не несут серьезной угрозы военным и гражданским, сейчас ситуация кардинально изменилась, уверен он. В связи с этим, акцентирует, необходимо срочно предпринимать меры, чтобы обезопасить движение по этой трассе.

«Первоочередная задача – это установка антидроновых сеток вдоль дороги «Изюм-Славянск-Барвенково» и построение защитного антидронового коридора по всей автодороге. Это задача со «звездочкой», потому что требует взаимодействия между представителями властей Харьковской и Донецкой областей. Не хочется говорить, что решать данный вопрос они должны были «еще вчера», но промедление сейчас приведет к трагическим последствиям, к сожалению», – утверждает депутат.

Ранее депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник уже предупреждал о высокой активности вражеских FPV на трассе Изюм-Славянск. Он отмечал: особенно российские дроны караулят там в темное время суток. В частности, по его данным, в ночь на 5 сентября оккупанты поразили на этой трассе несколько автомобилей. Ввиду этого депутат призывал не передвигаться без критической потребности по этому маршруту, а искать альтернативные пути и дороги.

До этого глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал, что российские дроны на оптоволокне долетают уже до села Черкасская Лозовая и поселка Лесное – пригород Харькова.