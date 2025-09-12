Десять человек ранены из-за ударов РФ – что разрушено, рассказал Синегубов

В утренней сводке за 12 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах российских обстрелов на Харьковщине.

«В пос. Ковшаровка Купянской громады пострадали 59-летний мужчина и 52-летняя женщина – работники экстренной медицинской помощи, а также 59-летний мужчина; в с. Грушевка Кондрашевской громады пострадали 83-летняя и 55-летняя женщины и 50-летний мужчина; в с. Погоновка Барвенковской громады пострадали 59-летний мужчина и 54-летняя женщина; в пос. Боровая пострадала 75-летняя женщина; в с. Федоровка Изюмской громады пострадал 61-летний мужчина», – передает Синегубов.

За сутки по региону «прилетело» следующее вооружение:

▪️четыре КАБ;

▪️восемь БпЛА типа «Герань-2»;

▪️шесть fpv-дронов;

▪️БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден лицей и садик, частные дома, хозпостройки и авто «скорой».

«В Изюмском районе повреждены три частных дома (с. Гороховатка), частный дом (с. Подлиман), частные дома (с. Федоровка), частный дом, автомобиль (с. Погоновка), грозовое авто (г. Барвенково), многоквартирный и частный дома, а также горела лесная подстилка на площади 3 га (пгт Боровая)», – добавил Синегубов.