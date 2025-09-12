Десять людей поранені через удари РФ – що зруйновано, розповів Синєгубов
У ранковому зведенні за 12 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати російських обстрілів на Харківщині.
“У сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждали 59-річний чоловік і 52-річна жінка – працівники екстреної медичної допомоги, а також 59-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 83-річна і 55-річна жінки та 50-річний чоловік; у с. Погонівка Барвінківської громади постраждали 59-річний чоловік і 54-річна жінка; у сел. Борова постраждала 75-річна жінка; у с. Федорівка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.
За добу по регіону “прилетіло” таке озброєння:
▪️чотири КАБ;
▪️ вісім БпЛА типу «Герань-2»;
▪️шість fpv-дронів;
▪️БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені ліцей та садок, приватні будинки, господарські будівлі та авто “швидкої”.
“В Ізюмському районі пошкоджено три приватні будинки (с. Гороховатка), приватний будинок (с. Підлиман), приватні будинки (с. Федорівка), приватний будинок, автомобіль (с. Погонівка), вантажний автомобіль (м. Барвінкове), багатоквартирний і приватний будинки, а також горіла лісова підстилка на площі три га (сел. Борова)”, – додав начальник ХОВА.
По всій лінії фронту було 195 боїв – де ЗС РФ наступали на Харківщині
