По всій лінії фронту було 195 боїв – де ЗС РФ наступали на Харківщині
За даними Генштабу ЗСУ, на Харківщині протягом доби було 20 боїв.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 13 атак росіян у районі Вовчанська.
На Куп’янському – СОУ стримали сім штурмів росіян біля Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та Курилівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе“, – додали у Генштабі.
Також ГШ оновив дані про втрати армії РФ.
12 Вересня 2025 в 08:17
