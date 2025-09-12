Live
  • Пт 12.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

По всей линии фронта было 195 боев – где ВС РФ наступали на Харьковщине

Украина 08:17   12.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
По всей линии фронта было 195 боев – где ВС РФ наступали на Харьковщине

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине в течение суток было 20 боев.

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 13 атак россиян в районе Волчанска.

На Купянском СОУ сдержали семь штурмов россиян около Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызово, Голубовки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 147 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4919 обстрелов, из них 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5960 дронов-камикадзе», – добавили в Генштабе.

Также ГШ обновил данные о потерях армии РФ.

Читайте также: Что говорят в ISW о заявлениях РФ, касаемо их «побед» в Харьковской области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
11.09.2025, 14:22
Новости Харькова — главное 12 сентября: десять раненых, 20 боев в регионе
Новости Харькова — главное 12 сентября: десять раненых, 20 боев в регионе
12.09.2025, 08:55
Ночью температура до +6. Прогноз погоды на 12 сентября в Харькове и области
Ночью температура до +6. Прогноз погоды на 12 сентября в Харькове и области
11.09.2025, 19:54
Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории
12.09.2025, 06:00
Что говорят в ISW о заявлениях РФ, касаемо их «побед» в Харьковской области
Что говорят в ISW о заявлениях РФ, касаемо их «побед» в Харьковской области
12.09.2025, 07:26
Десять человек ранены из-за ударов РФ – что разрушено, рассказал Синегубов
Десять человек ранены из-за ударов РФ – что разрушено, рассказал Синегубов
12.09.2025, 08:49

Новости по теме:

07:26
Что говорят в ISW о заявлениях РФ, касаемо их «побед» в Харьковской области
09:36
Машовец: как пехота РФ прячется в Купянске и почему ВСУ не могут ее выловить
09:01
Чем били россияне и что разрушено на Харьковщине, сообщил Синегубов
08:08
Генштаб: враг вновь активизировался на севере Харьковщины, за сутки – 16 атак
07:23
«Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «По всей линии фронта было 195 боев – где ВС РФ наступали на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2025 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине в течение суток было 20 боев.".