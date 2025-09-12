По всей линии фронта было 195 боев – где ВС РФ наступали на Харьковщине
По данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине в течение суток было 20 боев.
Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 13 атак россиян в районе Волчанска.
На Купянском СОУ сдержали семь штурмов россиян около Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызово, Голубовки и Куриловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 147 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4919 обстрелов, из них 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5960 дронов-камикадзе», – добавили в Генштабе.
Также ГШ обновил данные о потерях армии РФ.
