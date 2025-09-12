Что говорят в ISW о заявлениях РФ, касаемо их «побед» в Харьковской области
Несмотря на громкие заявления россиян об их якобы «победах» на двух направлениях Харьковщины, аналитики Института изучения войны (ISW) не зафиксировали за последние сутки изменений на линии фронта.
Так эксперты не подтверждают заявленное РФ продвижение на западе от Синельниково и в Волчанске.
«10 и 11 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Синельниково и в западном Волчанске. Российские источники утверждают, что украинские войска контратаковали на левом берегу реки Волчья в пределах Волчанска и близ Синельниково», – отметили в ISW.
То же самое касается Боровского направления. Аналитики пишут, что данные врага о захвате территорий на западе от Зеленого Гая и на севере от Новоегоровки – фейк.
«10 и 11 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Боровой вблизи Боровской-Андреевки, Зеленого Гая и Новой Кругляковки; и юго-восточнее Боровой вблизи Грековки и Ольговки. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали к юго-востоку от Боровой вблизи Малеевки», – передают аналитики.
Неизменной осталась ситуация и на Великобурлукском и Купянском направлениях.
«10 и 11 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска близ Голубовки; северо-восточнее Купянска близ Мирового; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянск в направлении Куриловки», – добавили в Институте изучения войны.
