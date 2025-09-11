Live
Защищал небо от дронов РФ: в Харькове увековечили память погибшего воина

Общество 15:32   11.09.2025
Виктория Яковенко
Защищал небо от дронов РФ: в Харькове увековечили память погибшего воина Фото: Харьковский горсовет

В харьковском лицее №85 открыли мемориальную доску погибшему защитнику Валерию Жилину. В мероприятии приняли участие родные, друзья и местные жители.

В Харьковском горсовете рассказали, что воин служил в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ и участвовал в боях в Луганской и Донецкой областях, в частности под Кременной, Сватовым, а также на Купянском направлении.

мемориальная доска в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
мемориальная доска в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Получив ранения, он прошел восстановление и был отправлен на обучение в Великобританию. По возвращении служил в составе мобильной группы, защищая небо столицы от ударных дронов», — отметили в мэрии.

С января этого года Валерий Жилин защищал Харьков в составе 229-го отдельного батальона территориальной обороны 127-й бригады Сил ТрО. 12 января он погиб в селе Зеленое на боевой позиции, которую враг накрыл артиллерийским огнем.

мемориальная доска в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
мемориальная доска в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ранее исполком Харьковского горсовета поддержал решение увековечить память пятерых земляков. Мемориальные доски установят на фасадах школ города. Среди них – знак, посвященный художнице Веронике Кожушко, погибшей в результате обстрела 30 августа в прошлом году.

Автор: Виктория Яковенко
