КАБ ударил по детской площадке в Харькове: погиб ребенок, есть еще погибшие
Мэр Игорь Терехов сообщил, что армия РФ убила минимум трех человек и еще трех ранила в Харькове 30 августа.
«В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочка. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших», — написал мэр.
Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен. Также предварительно «прилет» был в Немышлянском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дитина, загиблі, кабы, новости Харькова, погибшие, ребенок, терехов;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов сообщил, что армия РФ убила минимум трех человек и еще трех ранила в Харькове 30 августа".