КАБ ударил по детской площадке в Харькове: погиб ребенок, есть еще погибшие

Мэр Игорь Терехов сообщил, что армия РФ убила минимум трех человек и еще трех ранила в Харькове 30 августа.

«В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочка. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших», — написал мэр.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен. Также предварительно «прилет» был в Немышлянском районе.