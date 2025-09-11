Боронив небо від дронів РФ: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна
У харківському ліцеї №85 відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Валерію Жиліну. У заході взяли участь рідні, друзі та місцеві мешканці.
У Харківській міськраді розповіли, що воїн служив у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ та брав участь у боях у Луганській і Донецькій областях, зокрема під Кремінною, Сватовим, а також на Куп’янському напрямку.
«Отримавши поранення, він пройшов відновлення й був відряджений на навчання до Великої Британії. Після повернення служив у складі мобільної групи, боронячи небо столиці від ударних дронів», – зазначили у мерії.
З січня цього року Валерій Жилін захищав Харків у складі 229-го окремого батальйону територіальної оборони 127-ї бригади Сил ТрО. 12 січня він загинув у селі Зелене на бойовій позиції, яку ворог накрив артилерійським вогнем.
Нагадаємо, раніше виконком Харківської міськради підтримав рішення увічнити пам’ять п’ятьох земляків. Меморіальні дошки встановлять на фасадах шкіл міста. Серед них – знак, присвячений художниці Вероніці Кожушко, яка загинула внаслідок обстрілу 30 серпня торік.
Читайте також: У харківській лікарні помер хлопчик, який місяць тому потрапив під обстріл РФ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: загиб, міськрада, мемориальная доска, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Боронив небо від дронів РФ: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському ліцеї №85 відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Валерію Жиліну. У заході взяли участь рідні, друзі та місцеві мешканці.".