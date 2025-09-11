Live
  • Чт 11.09.2025
Боронив небо від дронів РФ: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна

Суспільство 15:32   11.09.2025
Вікторія Яковенко
Боронив небо від дронів РФ: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна Фото: Харківська міськрада

У харківському ліцеї №85 відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Валерію Жиліну. У заході взяли участь рідні, друзі та місцеві мешканці.

У Харківській міськраді розповіли, що воїн служив у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ та брав участь у боях у Луганській і Донецькій областях, зокрема під Кремінною, Сватовим, а також на Куп’янському напрямку.

мемориальная доска в Харькове
Фото: Харківська міськрада
«Отримавши поранення, він пройшов відновлення й був відряджений на навчання до Великої Британії. Після повернення служив у складі мобільної групи, боронячи небо столиці від ударних дронів», – зазначили у мерії.

З січня цього року Валерій Жилін захищав Харків у складі 229-го окремого батальйону територіальної оборони 127-ї бригади Сил ТрО. 12 січня він загинув у селі Зелене на бойовій позиції, яку ворог накрив артилерійським вогнем.

Нагадаємо, раніше виконком Харківської міськради підтримав рішення увічнити пам’ять п’ятьох земляків. Меморіальні дошки встановлять на фасадах шкіл міста. Серед них – знак, присвячений художниці Вероніці Кожушко, яка загинула внаслідок обстрілу 30 серпня торік.

Читайте також: У харківській лікарні помер хлопчик, який місяць тому потрапив під обстріл РФ

Автор: Вікторія Яковенко
