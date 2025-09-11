У харківській лікарні помер хлопчик, який місяць тому потрапив під обстріл РФ

Про смерть дитини внаслідок атаки РФ повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що 15-річний хлопчик отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілу Куп’янського району. Росіяни вдарили по селу Піщане ще 10 серпня.

“Хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ“, – пояснив Синєгубов.

Цілий місяць лікарі боролися за життя дитини. Однак отримані внаслідок російських ударів травми виявилися надто важкими.

Нагадаємо, 10 серпня шестеро людей постраждали внаслідок обстрілів росіян у Харкові та Куп’янську. Крім того, вночі Чугуївський район атакували вісім БпЛА, там минулося без постраждалих..