У харківській лікарні помер хлопчик, який місяць тому потрапив під обстріл РФ
Фото: ukrinform.ua
Про смерть дитини внаслідок атаки РФ повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що 15-річний хлопчик отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілу Куп’янського району. Росіяни вдарили по селу Піщане ще 10 серпня.
“Хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ“, – пояснив Синєгубов.
Цілий місяць лікарі боролися за життя дитини. Однак отримані внаслідок російських ударів травми виявилися надто важкими.
Нагадаємо, 10 серпня шестеро людей постраждали внаслідок обстрілів росіян у Харкові та Куп’янську. Крім того, вночі Чугуївський район атакували вісім БпЛА, там минулося без постраждалих..
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 10:00;
