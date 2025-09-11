Live
У харківській лікарні помер хлопчик, який місяць тому потрапив під обстріл РФ

Події 10:00   11.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У харківській лікарні помер хлопчик, який місяць тому потрапив під обстріл РФ Фото: ukrinform.ua

Про смерть дитини внаслідок атаки РФ повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Він нагадав, що 15-річний хлопчик отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілу Куп’янського району. Росіяни вдарили по селу Піщане ще 10 серпня.

“Хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ“, – пояснив Синєгубов.

Цілий місяць лікарі боролися за життя дитини. Однак отримані внаслідок російських ударів травми виявилися надто важкими.

Нагадаємо, 10 серпня шестеро людей постраждали внаслідок обстрілів росіян у Харкові та Куп’янську. Крім того, вночі Чугуївський район атакували вісім БпЛА, там минулося без постраждалих..

Читайте також: Чим били росіяни та що зруйновано на Харківщині, повідомив Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
11.09.2025, 10:00
Чим били росіяни та що зруйновано на Харківщині, повідомив Синєгубов
Чим били росіяни та що зруйновано на Харківщині, повідомив Синєгубов
11.09.2025, 09:01
Харків'янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Машовець: як піхота РФ ховається в Куп'янську і чому ЗСУ не можуть її виловити
Машовець: як піхота РФ ховається в Куп’янську і чому ЗСУ не можуть її виловити
11.09.2025, 09:36
Новини Харкова — головне 11 вересня: поранені п'ятеро людей, 20 атак РФ
Новини Харкова — головне 11 вересня: поранені п’ятеро людей, 20 атак РФ
11.09.2025, 09:05
Сьогодні 11 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 вересня: яке свято та день в історії
11.09.2025, 06:00

19:04
Дві пожежі за день виникли у селищі на Харківщині через обстріл армії РФ
16:18
«Будемо розбиратися з батьками»: стан пораненої дитини в Куп'янську ще важкий
21:20
Маленька дівчинка постраждала через обстріл росіян міста на Харківщині
09:06
КАБ та безпілотники: чим били росіяни по Харківщині минулої доби
08:48
Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству

