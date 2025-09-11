Live
Чим били росіяни та що зруйновано на Харківщині, повідомив Синєгубов

Події 09:01   11.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чим били росіяни та що зруйновано на Харківщині, повідомив Синєгубов

Через “прильоти” на Харківщині постраждали п’ятеро людей, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 67-річний і 57-річний чоловіки та жінки 63, 61, 55 років”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині “прилетіло”:

▪️десять КАБ;

▪️два БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Молния»;

▪️п’ять fpv-дронів;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок “прильотів” у Куп’янському районі пошкоджена багатоповерхівка, приватний будинок, авто та три комбайни. А в Ізюмському – дісталося приватним будинкам та будівлям на території ферми.

“У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі (с. Тимофіївка); у Берестинському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства (с. Високе)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: «Перемоги» росіян у Вовчанську та Куп'янську проаналізували в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
