Чим били росіяни та що зруйновано на Харківщині, повідомив Синєгубов
Через “прильоти” на Харківщині постраждали п’ятеро людей, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 67-річний і 57-річний чоловіки та жінки 63, 61, 55 років”, – пише Синєгубов.
За добу по Харківщині “прилетіло”:
▪️десять КАБ;
▪️два БпЛА типу «Герань-2»;
▪️БпЛА типу «Молния»;
▪️п’ять fpv-дронів;
▪️БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок “прильотів” у Куп’янському районі пошкоджена багатоповерхівка, приватний будинок, авто та три комбайни. А в Ізюмському – дісталося приватним будинкам та будівлям на території ферми.
“У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі (с. Тимофіївка); у Берестинському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства (с. Високе)“, – додав начальник ХОВА.
