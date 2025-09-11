Чем били россияне и что разрушено на Харьковщине, сообщил Синегубов
Из-за «прилетов» в Харьковской области пострадали пятеро людей, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Благодатовка Кондрашевской громады пострадали 67-летний и 57-летний мужчины и женщины 63, 61, 55 лет», – пишет Синегубов.
За сутки по Харьковщине «прилетело»:
▪️десять КАБ;
▪️два БпЛА типа «Герань-2»;
▪️БпЛА типа «Молния»;
▪️пять fpv-дронов;
▪️БпЛА (тип устанавливается).
В результате «прилетов» в Купянском районе повреждена многоэтажка, частный дом, авто и три комбайна. А в Изюмском – досталось частным домам и зданиям на территории фермы.
«В Богодуховском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки и энергосети (с. Тимофеевка); в Берестинском районе повреждены складские помещения гражданского предприятия (с. Высокое)», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: «Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: бои, обстрелы, синегубов, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Чем били россияне и что разрушено на Харьковщине, сообщил Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 09:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за «прилетов» в Харьковской области пострадали пятеро людей, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.".