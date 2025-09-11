Чем били россияне и что разрушено на Харьковщине, сообщил Синегубов

Из-за «прилетов» в Харьковской области пострадали пятеро людей, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Благодатовка Кондрашевской громады пострадали 67-летний и 57-летний мужчины и женщины 63, 61, 55 лет», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине «прилетело»:

▪️десять КАБ;

▪️два БпЛА типа «Герань-2»;

▪️БпЛА типа «Молния»;

▪️пять fpv-дронов;

▪️БпЛА (тип устанавливается).

В результате «прилетов» в Купянском районе повреждена многоэтажка, частный дом, авто и три комбайна. А в Изюмском – досталось частным домам и зданиям на территории фермы.

«В Богодуховском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки и энергосети (с. Тимофеевка); в Берестинском районе повреждены складские помещения гражданского предприятия (с. Высокое)», – добавил начальник ХОВА.