По Чугуївському району вночі вдарили вісім БпЛА: Синєгубов – про добу

Шестеро людей постраждали внаслідок обстрілів росіян у Харкові та Куп’янську за минулу добу. У ніч проти 10 серпня Чугуївський район атакували вісім БпЛА, там минулося без постраждалих.

«Завдано ударів по м. Чугуїв та поблизу с. Роздольне Зміївської громади, с. Мартове Печенізької громади й с. Коробочкине Проліснянської громади. Внаслідок обстрілу горіла будівля дитсадка, складське приміщення, а також трава і дерева», — повідомляє начальник ХОВА.

Загалом протягом минулої доби ударів зазнали Харків і п’ять населених пунктів області. Росіяни застосували вісім БпЛА «Герань-2», БпЛА «Молния», два FPV-дрони та ще два БпЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові внаслідок влучання БпЛА у меблевий магазин в Київському районі о 16:30 постраждали 43-річна, 45-річна, 38-річна жінки, 38-річний чоловік та 17-річна дівчина. Також у Куп’янську постраждав 73-річний чоловік.