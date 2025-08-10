Live
БпЛА вночі атакували Чугуївський район: куди прилетіло, розповіли у ДСНС

Події 08:30   10.08.2025
Олена Нагорна
БпЛА вночі атакували Чугуївський район: куди прилетіло, розповіли у ДСНС

Кілька населених пунктів Чугуївського району Харківської області зазнали масованої атаки БпЛА в ніч проти 10 серпня.

Доповнено о 8:30. Внаслідок влучань зафіксовані п’ять пожеж у Чугуєві, селі Роздольне Зміївської громади та селі Мартове Печенізької громади, повідомляють в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. На щастя, минулося без жертв та постраждалих”, – інформують у ДСНС.

8:14. У ніч проти 10 серпня (з 23:00 9 серпня) ЗС РФ атакували Україну сотнею «шахедів» та БпЛА-імітаторів. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, станом на 8:00 протиповітряна оборона збила або подавила 70 безпілотників на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Про групу російських безпілотників, що рухалася з Бєлгородської області на північ Харківщини, Повітряні сили попереджали о 00:57.

БпЛА фіксували, зокрема, над Чугуївським районом близько 1:00, працювала ППО. Про вибухи в Харкові не повідомлялося.

Читайте також: Сили оборони просунулися у напрямку Куп’янська, що на інших фронтах

Автор: Олена Нагорна
Ви читали новину: «БпЛА вночі атакували Чугуївський район: куди прилетіло, розповіли у ДСНС»

