ISW: Сили оборони просунулися в напрямку Куп’янська, що на інших фронтах
Українські війська нещодавно відбили та просунулися на південний захід від села Кіндрашівка, що на північ від Куп’янська, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на опубліковані 8 серпня геолокаційні кадри.
Водночас заяву російського військового блогера про начебто захоплення військами РФ залізничної станції на північний схід від Куп’янська аналітики не підтверджують.
9 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але, за даними ISW, не досягли підтверджених успіхів.
Не підтверджує Інститут заяву російських військових блогерів про начебто просування ЗС РФ у Вовчанську та поблизу Вовчанських хуторів, Огірцевого і Гатища, а також Липців.
“8 серпня російський військовий блогер заявив, що українські війська провели контрнаступ поблизу Синельникового. Російський військовий блогер, який, як повідомляється, пов’язаний з групою військ Росії “Північ”, 9 серпня заявив, що російські війська намагаються утримати позиції та просунутися поблизу Вовчанська, а також що російські війська нещодавно відступили в деяких районах”, – цитують джерела РФ аналітики.
Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 9 серпня.
8 і 9 серпня російські війська атакували на північний схід від Борової в напрямку Нової Кругляківки та на південний схід від Борової поблизу Греківки та Ольгівки, але не мали просування, додали в ISW.
Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2025 в 07:41;
