ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах

Украинские войска недавно отбили и продвинулись на юго-запад от села Кондрашовка, что к северу от Купянска, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на опубликованные 8 августа геолокационные кадры.

В то же время заявление российского военного блогера о якобы захвате войсками РФ железнодорожной станции к северо-востоку от Купянска аналитики не подтверждают.

9 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но, по данным ISW, не достигли подтвержденных успехов.

Институт не подтверждает заявления российских военных блогеров о якобы продвижении ВС РФ в Волчанске и вблизи Волчанских Хуторов, Огурцово и Гатище, а также Липцев.

«8 августа российский военный блогер заявил, что украинские войска провели контрнаступление вблизи Синельниково. Российский военный блогер, который, как сообщается, связан с группой войск России «Север», 9 августа заявил, что российские войска пытаются удержать позиции и продвинуться вблизи Волчанска, а также что российские войска недавно отступили в некоторых районах», — цитируют источники РФ аналитики.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 9 августа.

8 и 9 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой в направлении Новой Кругляковки и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки и Ольговки, но не добились продвижения, добавили в ISW.