Live
  • Вс 10.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах

Фронт 07:41   10.08.2025
Елена Нагорная
ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах

Украинские войска недавно отбили и продвинулись на юго-запад от села Кондрашовка, что к северу от Купянска, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на опубликованные 8 августа геолокационные кадры.

В то же время заявление российского военного блогера о якобы захвате войсками РФ железнодорожной станции к северо-востоку от Купянска аналитики не подтверждают.

9 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но, по данным ISW, не достигли подтвержденных успехов.

Институт не подтверждает заявления российских военных блогеров о якобы продвижении ВС РФ в Волчанске и вблизи Волчанских Хуторов, Огурцово и Гатище, а также Липцев.

«8 августа российский военный блогер заявил, что украинские войска провели контрнаступление вблизи Синельниково. Российский военный блогер, который, как сообщается, связан с группой войск России «Север», 9 августа заявил, что российские войска пытаются удержать позиции и продвинуться вблизи Волчанска, а также что российские войска недавно отступили в некоторых районах», — цитируют источники РФ аналитики.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 9 августа.

8 и 9 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой в направлении Новой Кругляковки и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки и Ольговки, но не добились продвижения, добавили в ISW.

Читайте также: Силы обороны улучшили положение на Купянщине — «Ахиллес» (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Жара отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 августа
Жара отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 августа
09.08.2025, 20:45
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
08.08.2025, 21:27
Новости Харькова — главное за 9 августа: «прилет» без тревоги, атака БпЛА
Новости Харькова — главное за 9 августа: «прилет» без тревоги, атака БпЛА
09.08.2025, 20:37
Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, ночная атака
Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, ночная атака
10.08.2025, 08:21
Сегодня 10 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 августа: какой праздник и день в истории
10.08.2025, 06:00
Харьковщину ночью атаковали БпЛА, есть попадания — Воздушные силы ВСУ
Харьковщину ночью атаковали БпЛА, есть попадания — Воздушные силы ВСУ
10.08.2025, 08:14

Новости по теме:

08:04
Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW
07:30
ISW: двух военных РФ видели в Соболевке возле Купянска – захватили ли село
07:37
РФ продвинулась в Волчанске и приблизилась к Купянску – ISW о перспективах
07:33
ISW: россияне пытались продвинуться около Гоптовки и возле Купянска
07:35
Что известно о продвижении армии РФ в Купянске, рассказали в ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 августа 2025 в 07:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские войска недавно отбили и продвинулись на юго-запад от села Кондрашовка, что к северу от Купянска, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).".