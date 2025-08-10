ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах
Украинские войска недавно отбили и продвинулись на юго-запад от села Кондрашовка, что к северу от Купянска, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на опубликованные 8 августа геолокационные кадры.
В то же время заявление российского военного блогера о якобы захвате войсками РФ железнодорожной станции к северо-востоку от Купянска аналитики не подтверждают.
9 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но, по данным ISW, не достигли подтвержденных успехов.
Институт не подтверждает заявления российских военных блогеров о якобы продвижении ВС РФ в Волчанске и вблизи Волчанских Хуторов, Огурцово и Гатище, а также Липцев.
«8 августа российский военный блогер заявил, что украинские войска провели контрнаступление вблизи Синельниково. Российский военный блогер, который, как сообщается, связан с группой войск России «Север», 9 августа заявил, что российские войска пытаются удержать позиции и продвинуться вблизи Волчанска, а также что российские войска недавно отступили в некоторых районах», — цитируют источники РФ аналитики.
Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 9 августа.
8 и 9 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой в направлении Новой Кругляковки и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки и Ольговки, но не добились продвижения, добавили в ISW.
