Силы обороны улучшили положение на Купянщине — «Ахиллес» (видео)

Записано 14:59   09.08.2025
Оксана Горун
Силы обороны улучшили положение на Купянщине — «Ахиллес» (видео) Скриншот

О ситуации в районе Купянска и Мелового рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко. 

«О новом участке, который в прошлом месяце противник сделал активным, перейдя линию государственной границы, а именно населенный пункт Меловое. Следует сказать, что противник сейчас блокирован. Они думали пройти с маршем, но не удалось. Скажу больше, что Силы обороны улучшили свое положение – удалось у противника отбить несколько посадок и, что немаловажно, надежно там закрепиться. Поэтому на отрезке Мелового, по моему убеждению, враг в ближайшей перспективе успеха иметь не будет», — сказал в частности Федоренко.

Видео: 429 отдельный полк БпС «Ахиллес»/YouTube

Вокруг самого Купянска, по оценке командира, ситуация остается «достаточно сложной». Российская армия продолжает разрушать город, забрасывая его КАБами.

Читайте также: Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW

«В то же время, если говорить о продвижении врага на левобережном плацдарме, который занимают Силы обороны, противник успеха не имел. На правом берегу, на северо-западной окраине, противник пытается нырять, обходя позиции Сил обороны, то есть просачиваясь между нашими боевыми порядками, за счет своих диверсионно-разведывательных групп, пытающихся обойти по северо-западной окраине город Купянск, выйти на основные логистические маршруты. Зачем? Для того чтобы в «час Ч» блокировать логистику Сил обороны и обеспечить поддержку действий по фронту. Что подразумевается? Ударная группировка противника, которая должна зайти на северо-западную окраину города Купянска и закрепиться в жилой застройке — с последующим выходом и влиянием на те маршруты, которые обеспечивают нам переправу на левый берег. Поэтому Силам обороны известны намерения противника. И Силы обороны сделают максимум для того, чтобы Купянск устоял и остался под сине-желтым флагом», — заверил офицер.

Что касается района Двуречной, то там существенных изменений нет.

Автор: Оксана Горун
