БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС

Происшествия 08:30   10.08.2025
Елена Нагорная
Несколько населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области подверглись массированной атаке БпЛА в ночь на 10 августа.

Дополнено в 8:30. В результате попаданий зафиксировано пять пожаров в Чугуеве, селе Раздольное Змиевской громады и селе Мартовая Печенежской громады, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горели детское дошкольное учебное заведение, складское здание, пожнивные остатки на поле и сухая трава на открытой местности. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — информируют в ГСЧС.

8:14. В ночь на 10 августа (с 23:00 9 августа) ВС РФ атаковали Украину сотней «Шахедов» и БпЛА-имитаторов. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 8:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 70 беспилотников на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

О группе российских беспилотников, двигавшейся из Белгородской области на север Харьковщины, Воздушные силы предупреждали в 00:57.

БпЛА фиксировали в частности над Чугуевским районом около 1:00, работала ПВО. О взрывах в Харькове не сообщалось.

Читайте также: ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах

Автор: Елена Нагорная
