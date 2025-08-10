БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС
Несколько населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области подверглись массированной атаке БпЛА в ночь на 10 августа.
Дополнено в 8:30. В результате попаданий зафиксировано пять пожаров в Чугуеве, селе Раздольное Змиевской громады и селе Мартовая Печенежской громады, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Горели детское дошкольное учебное заведение, складское здание, пожнивные остатки на поле и сухая трава на открытой местности. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — информируют в ГСЧС.
8:14. В ночь на 10 августа (с 23:00 9 августа) ВС РФ атаковали Украину сотней «Шахедов» и БпЛА-имитаторов. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 8:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 70 беспилотников на севере и востоке страны.
Зафиксированы попадания 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
О группе российских беспилотников, двигавшейся из Белгородской области на север Харьковщины, Воздушные силы предупреждали в 00:57.
БпЛА фиксировали в частности над Чугуевским районом около 1:00, работала ПВО. О взрывах в Харькове не сообщалось.
Читайте также: ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, воздушные силы ВСУ, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «БпЛА ночью атаковали Чугуевский район: куда прилетело, рассказали в ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 августа 2025 в 08:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области подверглись массированной атаке БпЛА в ночь на 10 августа.".