В харьковской больнице умер мальчик, который месяц назад попал под обстрел РФ
Фото: ukrinform.ua
О смерти ребенка в результате атаки РФ сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он напомнил, что 15-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате обстрела Купянского района. Россияне ударили по селу Песчаное еще 10 августа.
«Парня доставили в медучреждение в очень тяжелом состоянии, он был на аппарате ИВЛ», – объяснил Синегубов.
Целый месяц врачи боролись за жизнь ребенка. Однако полученные в результате российских ударов травмы, оказались слишком тяжелые.
Напомним, 10 августа шестеро человек пострадали вследствие обстрелов россиян в Харькове и Купянске. Кроме того, ночью Чугуевский район атаковали восемью БпЛА, там обошлось без пострадавших.
Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 10:00
