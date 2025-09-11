В харьковской больнице умер мальчик, который месяц назад попал под обстрел РФ

О смерти ребенка в результате атаки РФ сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что 15-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате обстрела Купянского района. Россияне ударили по селу Песчаное еще 10 августа.

«Парня доставили в медучреждение в очень тяжелом состоянии, он был на аппарате ИВЛ», – объяснил Синегубов.

Целый месяц врачи боролись за жизнь ребенка. Однако полученные в результате российских ударов травмы, оказались слишком тяжелые.

Напомним, 10 августа шестеро человек пострадали вследствие обстрелов россиян в Харькове и Купянске. Кроме того, ночью Чугуевский район атаковали восемью БпЛА, там обошлось без пострадавших.