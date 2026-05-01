Понад 60 безпілотників атакували Харківщину за добу – Синєгубов

Події 08:51   01.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу росіяни обстріляли Харків та 19 населених пунктів області. Через “прильоти” постраждали п’ятеро людей, серед них – дитина. Про це 1 травня поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків зазнав поранень 36-річний чоловік; у с. Дегтярі Богодухівської громади постраждали 46-річний і 72-річний чоловіки; у с. Таранівка Зміївської громади зазнали травм 19-річний чоловік і 14-річний хлопець. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в Харкові травмувався 64-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • шість БпЛА типу “Герань-2”;
  • 25 БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 26 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 08:51;

