Понад 60 безпілотників атакували Харківщину за добу – Синєгубов

За добу росіяни обстріляли Харків та 19 населених пунктів області. Через “прильоти” постраждали п’ятеро людей, серед них – дитина. Про це 1 травня поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнав поранень 36-річний чоловік; у с. Дегтярі Богодухівської громади постраждали 46-річний і 72-річний чоловіки; у с. Таранівка Зміївської громади зазнали травм 19-річний чоловік і 14-річний хлопець. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в Харкові травмувався 64-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

КАБ;

шість БпЛА типу “Герань-2”;

25 БпЛА типу «Молния»;

чотири fpv-дрони;

26 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах області.