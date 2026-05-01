Понад 60 безпілотників атакували Харківщину за добу – Синєгубов
За добу росіяни обстріляли Харків та 19 населених пунктів області. Через “прильоти” постраждали п’ятеро людей, серед них – дитина. Про це 1 травня поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків зазнав поранень 36-річний чоловік; у с. Дегтярі Богодухівської громади постраждали 46-річний і 72-річний чоловіки; у с. Таранівка Зміївської громади зазнали травм 19-річний чоловік і 14-річний хлопець. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в Харкові травмувався 64-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- шість БпЛА типу “Герань-2”;
- 25 БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- 26 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах області.
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 08:51;