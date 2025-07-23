Мемориальную доску юной художнице, убитой РФ, установят в Харькове

Исполком Харьковского горсовета поддержал решение увековечить память пяти земляков. Мемориальные доски установят на фасадах школ города. Среди них — знак, посвященный художнице Веронике Кожушко.

«Для увековечения их подвига на фасадах школ будут установлены мемориальные доски Максиму Шевченко, Андрею Авилову (оба — выпускники Харьковского лицея №1), Ярославу Ланцову (ХЛ №8), Кириллу Штеюку (ХЛ №74), Михаилу Барыбину (ХЛ №107) и Веронике Кожушко (ХЛ №181 «Денсури»), — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Все мужчины в этом списке — защитники Украины, которые погибли, отражая вооруженную агрессию РФ. Вероника Кожушко — студентка, художница, которой было всего 18 лет. Она занималась волонтерством, популяризировала украинскую культуру. Девушка погибла от российского авиаудара по Харькову 30 августа. Тогда по городу прилетело пять КАБов. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. В Слободском районе зафиксировали два «прилета». Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава. Известно о семи погибших, большинство — жители многоэтажки.

Позже известный харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан сообщил, что вследствие обстрела погибла юная художница Вероника Кожушко. Он также рассказал, что всего за час до смерти девушка прислала свой новый рисунок, который стал ее последней работой.